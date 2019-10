Elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely szerint az északkelet-szíriai török beavatkozás a nemzetközi jog súlyos megszegését jelenti, amely az egész térség stabilitását és biztonságát aláássa. Az EP közleménye idézi az ENSZ adatait, amelyek szerint a hadművelet kezdete óta számos civil és katonai áldozat mellett legalább 300 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására.

A Parlament határozottan elutasítja az északkelet-szíriai határ mentén húzódó ún. „biztonsági övezet" létrehozására irányuló török tervet, és aggódik amiatt, hogy az amerikai-török fegyverszünet jogalapot teremthet a terület tartós török megszállására.

A Parlament szolidáris a kurd néppel, és hangsúlyozza a kurdok, elsősorban a kurd nők fontos hozzájárulását az Iszlám Állam ellen harchoz.

A képviselők szerint a hadművelet azért is kockázatos, mert fennáll annak a veszélye, hogy az Iszlám Állam ismét erőre kap.

Az Európai Parlament elfogadhatatlannak tartja, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök „fegyvernek használja a menekülteket, hogy az Európai Uniót zsarolja velük".

Az EP felszólítja a tagállamokat tömörítő Tanácsot, hogy vezessen be szankciókat és beutazási tilalmat az emberi jogi visszaélésekért felelős török tisztségviselők ellen, és célzott gazdasági lépéseket is vegyen fontolóra Törökország ellen. A képviselők a mezőgazdasági termékekről szóló megállapodásban rögzített kereskedelmi kedvezmények, végső megoldásként pedig az EU és Törökország közötti vámunió felfüggesztését is javasolják.

Még a szavazás előtt azt írta Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője, hogy nagy kérdés, hogy a Fidesz EP-képviselői mit tesznek a mai napon,

„Orbán török elvbarátait védik meg és leszavazzák a közös állásfoglalást, vagy elvágják a fideszes köldökzsinórt, és végre kiállnak a közös európai és az egyetemes emberi értékek mellett?!”

Az Euronews már korábban azt írta, hogy - miközben Orbán Viktor kormányfő és Szijjártó Péter külügyminiszter többször kiállt a török offenzíva mellett - Manfred Weber néppárti frakcióvezető arról beszélt, hogy a fideszes EP-képviselők is meg fogják szavazni a nyilatkozatot.

Nem sokkal az EP közleményének megjelenése után Ujhelyi újabb Facebook-posztjában elárulta, a fideszes képviselők valóban megszavazták az állásfoglalást.

„A Fidesz a mai napon megtagadta saját pártelnökét és megszavazta azt az állásfoglalást, amely elítéli Orbán üzleti- és elvbarátjának Erdogan török elnöknek szíriai agresszióját. Hatott tehát Weber és a Néppárt “fenyegetése”, kérdés, hogy átmeneti “elhajlásról” van szó, vagy a Fidesz végre az európai értékek és érdekek oldalára áll. Még jó, hogy reggel idő előtt, külön felhívtam erre a fontos szavazásra a figyelmet."

Deutsch Tamás, a magyar kormánypárt EP-képviselője közleményében hangsúlyozta, hogy komoly aggodalomra ad okot mindaz, ami Szíriában történik, így Törökország egyoldalú katonai fellépése is, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a régióban Ankara stabilitási tényező.

"Törökország mostanra elérte a teljesítőképessége határait az országban tartózkodó több millió migráns és menekült ellátásában. Ebben a helyzetben Magyarország lesz az első uniós tagállam, amely szembesül ezzel a migránsáradattal" " - mondta nyilatkozatában Deutsch Tamás.

A politikus ugyanakkor hozzátette, hogy ebben a fontos kérdésben az Európai Néppárt frakciója egységes álláspontot kért, ezért a néppárti magyar delegáció tagjai együtt szavaztak a Néppárttal.

"A határozattal kapcsolatos eszmecserék és szövegezéseik során következetesen a magyar nemzeti álláspontot képviseltük.

Semmilyen módosítást nem támogattunk, ami hozzájárulhatott volna egy újabb menekültkrízis kialakulásához az Unió déli határánál."

- jelentette ki.