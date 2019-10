Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét. ","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206a794-af38-4127-8e59-832c4b28ce45","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","timestamp":"2019. október. 22. 12:10","title":"Kunhalmi Ágnes: Jobb később, mint soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott magáról egy fotót. Így kell kinéznie egy ünnepeltnek. ","shortLead":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott...","id":"20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a87528-553c-4811-be3b-e15c7e96b7b9","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","timestamp":"2019. október. 22. 09:56","title":"Elhalmozzák jókívánságokkal a ma 94 éves Fahidi Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022c77b7-82eb-44b7-947d-ded6bcad3653","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","timestamp":"2019. október. 23. 12:09","title":"\"A gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét\" - Alföldi Esterházyval emlékezett a forradalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része tartaná elfogadhatónak a diktatúrát is. De az egyszerű nosztalgiánál több áll emögött, és Orbán Viktor nagyszerűen profitál mindebből. Az elmúlt 30 évet elemeztük. ","shortLead":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része...","id":"20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f27ec-2ff2-4b66-93b8-7a6ec35ec093","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","timestamp":"2019. október. 23. 14:17","title":"Miért vagyunk még mindig Kádár népe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne támadják meg – számolt be róla a Phys.org.","shortLead":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne...","id":"20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c413ac-caf4-4103-bcb8-e3ec1ed9bffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","timestamp":"2019. október. 22. 13:03","title":"Ilyet még nem láttak a kutatók: egy varangy magát kígyónak álcázva rázza le a támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","shortLead":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","id":"20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566db80-1d75-4621-a8d6-018ddbde53ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","timestamp":"2019. október. 22. 09:41","title":"Vuk, a kisróka felköltözött egy pesti tűzfalra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","shortLead":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","id":"20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca50981-39e9-410c-843d-4c43af652244","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. október. 23. 12:12","title":"Szállodákat romboltat le Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettek azelőtt kérték a felmentésüket, hogy az új ellenzéki polgármester munkába állhatott volna.","shortLead":"Az érintettek azelőtt kérték a felmentésüket, hogy az új ellenzéki polgármester munkába állhatott volna.","id":"20191022_ujpest_varoshaza_momentum_polgarmester_deri_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb5521b-13ae-48f2-a043-54f42d8b407f","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_ujpest_varoshaza_momentum_polgarmester_deri_tibor","timestamp":"2019. október. 22. 16:47","title":"40 ember felmondott az újpesti városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]