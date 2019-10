Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam terrorszervezet vezetőjét - közölte Igor Konasenkov, a tárca szóvivője.","shortLead":"Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges...","id":"20191027_Moszkva_ketelkedek_az_ISvezer_halalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37318560-6fb3-4c1d-96e9-710bfffe534a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Moszkva_ketelkedek_az_ISvezer_halalaban","timestamp":"2019. október. 27. 15:59","title":"Moszkva kételkedek az IS-vezér halálában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","shortLead":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","id":"20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a3f24b-7103-45f6-959f-22cb2b2f2eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","timestamp":"2019. október. 27. 12:27","title":"Háromszáz kocsit ellenőriztek Angyalföldön egy gyorsulásiverseny-razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Bákó megyei Darmanesti (Dormánfalva) polgármestere pénteken azoknak, akik június 6-án a magyarok élő láncát megkerülve elsőkként jutottak be az úzvölgyi katonatemetőbe, és annak az ortodox papnak is, aki az erőszakos temetőfoglalás után felszentelte a román hősök parcelláját.","shortLead":"Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Bákó megyei Darmanesti (Dormánfalva) polgármestere pénteken azoknak, akik...","id":"20191025_Kituntettek_az_uzvolgyi_temetofoglalo_roman_nacionalistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a217402-52de-4011-9ad7-ad6d9eaba91a","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Kituntettek_az_uzvolgyi_temetofoglalo_roman_nacionalistakat","timestamp":"2019. október. 25. 22:10","title":"Kitüntették az úzvölgyi temetőfoglaló román nacionalistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton, amely a fájdalomcsillapítás terén leválthatja az otromba, piros színű, meleg vizes tömlőket.","shortLead":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton...","id":"201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ae5cb2-0988-4991-8144-cc1b3df66c1f","keywords":null,"link":"/360/201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","timestamp":"2019. október. 26. 12:15","title":"Észrevétlenül elfér a fehérnemű alatt az új menstruációs fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő oroszországi hatalmi csoportok közötti küzdelem a hamarosan Magyarországra látogató orosz államfő hátországában.","shortLead":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő...","id":"201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4e2fb3-a7e0-4b91-9328-6347a9210b3f","keywords":null,"link":"/360/201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","timestamp":"2019. október. 26. 12:00","title":"Putyin már 2024-re készül: hatalmi játszmák Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","shortLead":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","id":"20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f5b497-051f-4c54-96d5-8271d7a1f225","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 26. 18:49","title":"Befejezték a sztrájkot a General Motors dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d4142-b69f-408b-abd6-394a4d344cb3","keywords":null,"link":"/360/201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","timestamp":"2019. október. 27. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Kövér László rendreutasíthatta volna magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]