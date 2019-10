Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Publicus Intézet felmérése szerint a teljes népesség körében teljes összefogás esetén már jobb eredményt tudna elérni az ellenzék. Publicus: Az ellenzék együtt már erősebb, mint a Fidesz 2019. október. 28. 07:05 Hamisítatlan orosz versenytechnikát kínálnak eladásra, már csak be kell járatni a gépet. 8,7 millió forintért várja új gazdáját ez a pécsi Lada VFTS 2019. október. 27. 06:41 Negyven éve gyártja a japán márka a pickup-ját, ami tartja presztízsét a jelenlegi Mitsubishi modellek között is. A jó hírnévre a frissítés után is vigyáztak, csak sokkal eladhatóbb formát kapott az L200. Mitsubishi L200 bemutató: a hagyomány kötelez 2019. október. 26. 10:22 A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. Jövőre nem A Dal küld versenyzőt az Eurovíziós Dalfesztiválra 2019. október. 26. 14:23
Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője 2019. október. 27. 14:30
V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni. 99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója 2019. október. 26. 20:30
A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt. Befejezték a sztrájkot a General Motors dolgozói 2019. október. 26. 18:49
Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma. Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban 2019. október. 28. 08:24