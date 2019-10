Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","shortLead":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","id":"20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120d6a9-ae2a-4bff-8cdd-4b91791f4820","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. október. 25. 21:06","title":"Három autó ütközött Budapesten a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány \"az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos\". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. ","shortLead":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül...","id":"20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aa7db1-3e3b-49d9-8645-00f7818fd001","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","timestamp":"2019. október. 25. 06:30","title":"Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0811e739-4ec6-48f1-b334-0070c31bc775","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","timestamp":"2019. október. 24. 19:43","title":"Általános iskolai matektanár az évekig a halott anyjával élő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04a253-582e-454d-b0db-22c4442862bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","timestamp":"2019. október. 26. 10:45","title":"Megnyílt a Budapest Autó Show - videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2987f95-6746-42d3-8a20-17ff9e5c0095","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kiállítás keretében most úgy lehet megnézni da Vinci Mona Lisa című festményét, ahogy korábban soha. A mutatvány a HTC és egy francia stúdió érdeme.","shortLead":"Egy új kiállítás keretében most úgy lehet megnézni da Vinci Mona Lisa című festményét, ahogy korábban soha. A mutatvány...","id":"20191025_mona_lisa_festmeny_3d_htc_emissive_virtualis_valosag_louvre_kiallitas_leonardo_da_vinci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2987f95-6746-42d3-8a20-17ff9e5c0095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f89276c-f9ad-43cc-9995-97517f7868dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_mona_lisa_festmeny_3d_htc_emissive_virtualis_valosag_louvre_kiallitas_leonardo_da_vinci","timestamp":"2019. október. 25. 10:03","title":"Életre keltették a Mona Lisát, a Louvre-ban még mozog is a legendás festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","id":"20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846046e4-d5fe-45c5-af88-5ee1ed8371ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 25. 07:15","title":"Pár napig még kitart az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]