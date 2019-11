Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","shortLead":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","id":"20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29b1bc0-7338-4063-a3ed-2f4f68ad1112","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","timestamp":"2019. november. 04. 07:59","title":"12,5 millió forinttól indul itthon a 306 lóerős új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","shortLead":"A színész egy kis időt együtt töltött az aktivistával.","id":"20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b28e79-565b-40a7-8b04-6595ec116989","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Leonardo_Di_Caprio_Greta_Thunberg_korunk_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. november. 03. 18:37","title":"Leonardo Di Caprio: \"Greta Thunberg korunk egyik vezetője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","shortLead":"Még a privát beszélgetések is illetéktelenek kezébe kerülhettek a legújabb adatvédelmi botrányban.","id":"20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327991e2-51b8-4541-a1a2-208db59611fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_adatszivargas_condition_black_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. november. 04. 08:33","title":"Kínos helyzetbe kerülhetnek a szexoldalak látogatói, több millió adat szivároghatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","shortLead":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","id":"20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b1d92a-652d-46af-90b9-0def27febb04","keywords":null,"link":"/sport/20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","timestamp":"2019. november. 04. 22:04","title":"Fél éve kapott szívrohamot, már újra edz Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére és a vidéki közösségek fenntartására. De Magyarországon és Közép-és Kelet Európa nagy részén ennek a zöme a jó összeköttetéssel rendelkező hatalmasok zsebébe vándorol – írja magyarul is olvasható elemzésében a The New York Times.","shortLead":"Az EU minden évben 65 milliárd dollárt fizet a kontinensen agrártámogatás gyanánt a mezőgazdaságból élők megsegítésére...","id":"20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9402ff85-a793-4ec1-bc25-3c3b817e5cbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_A_kozepeuropai_oligarchak_zsebebe_vandorol_az_EUs_agrartamogatas__irtja_a_NYT","timestamp":"2019. november. 03. 12:06","title":"New York Times: A közép-európai oligarchák zsebébe vándorol az EU-s agrártámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb687f-a483-4dbc-92dc-e6c5f0f7e0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","timestamp":"2019. november. 05. 05:55","title":"Úgy mérte fel a rendőrség a munkahelyi közérzetet jobbító javaslatokat, hogy maga rontott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]