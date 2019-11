Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb862a-1c5f-4ea7-84e6-1989883eb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","timestamp":"2019. november. 05. 07:59","title":"Akár 636 lóerő: a benzines és a dízel 8-as BMW-k is erősebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: lelépés, vizit, házkutatás, lecsapás, karrierbukfenc.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191103_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_es_Putyin_majgaluskalevese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c522bff-275a-4ff8-ac80-93be6e95e7a0","keywords":null,"link":"/360/20191103_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_es_Putyin_majgaluskalevese","timestamp":"2019. november. 03. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János és Putyin májgaluskalevese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról alig beszéltek, hogy milyen stratégiával lehet megerősíteni a legkisebb magyar vállalkozásokat. A 2019 és 2030 közötti stratégia bemutatásán megígérték, hogy a NAV beszáll a járulék- és áfabevallások elkészítésébe, létrehozzák a Magyar Multikat, és tovább csökkentik a bürokráciát, de leginkább 2019-2021-es terveket hallgathattunk meg, a 2021 és 2030 közötti időszakról szinte semmi nem derült ki.","shortLead":"Körbedicsérték egymást a kormány, az MNB és a kamara előadói a kisvállalkozások segítéséről szóló stratégián, de arról...","id":"20191105_kkv_strategia_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e516c154-df05-4a08-9828-b10498ea7fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kkv_strategia_konferencia","timestamp":"2019. november. 05. 09:34","title":"Itt a kormány nagy terve a kis cégek megerősítésére - 2030-ig szóló stratégiát hirdetnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba, figyelmeztet az amerikai droghatóság.\r

\r

","shortLead":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia...","id":"20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690404ce-59c4-4849-b96b-8b51b371bb6b","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","timestamp":"2019. november. 05. 06:45","title":"Halálos hamis gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs, pragmatikus és tapasztalt vezető, aki képes önálló értékítéletre is – mindezt a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov árulta el az orosz állami televízió Rosszija 1 csatornájának adott nyilatkozatában.","shortLead":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs...","id":"20191104_Putyin_orban_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e613f9-3205-47cc-8563-edc82beebba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Putyin_orban_budapest","timestamp":"2019. november. 04. 08:45","title":" Putyin: Orbán bölcs vezető, aki kiemelkedik európai kollégái közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","shortLead":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","id":"20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accff56d-2c8e-4ce2-a952-d9eeaf10539f","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","timestamp":"2019. november. 03. 15:49","title":"Nyomoz a rendőrség a győri választási bizottság egyik határozata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","shortLead":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","id":"20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafbc63-8bd6-45a7-93cc-54f8c5220985","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2019. november. 05. 07:22","title":"Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]