Magyarország mellett Ukrajna, Fehéroroszország, Lengyelország, Németország, Szlovákia és Csehország is kapott a szennyezett olajból, s emiatt károsodtak a finomítók berendezései. A kártérítést az olajszállító vállalat, a Transznyefty már ki is fizette Magyarországnak, s állítólag a többi országgal is hamarosan megszületik a megállapodás. Az alku értelmében a Transznyefty a nemzeti olajnagykereskedő cégeknek fizetett, illetve fizet, s azoknak – Magyarországon a Mol-nak – az adott országokban lévő partnerekkel kell tovább egyezkedniük az összeg elosztásáról. A kártérítés pontos összegét az érdekelt felek nem tették közzé, a Transznyefty csak annyit közölt, hogy ez hordónként maximum 15 dollár lehet. Szakértők szerint a 15 dolláros összeg nem elég valamennyi kár és veszteség kompenzálására.

A Reuters hírügynökség szerint az oroszok azt állítják, a legkeményebb tárgyalások a Transznyefty és a Rosznyefty olajipari vállalatok között voltak: a két cég egymást vádolta a szennyezés miatt. Pontosan egyébként nem derült ki, hogy mi állt a szennyezés hátterében, orosz források szerint az sem kizárt, hogy az ok egy szabotázsakcó volt. A szerves kloridok használatával a termelők megkönnyítik az olaj felhozatalát, ám az adalékanyagot ki kell szűrni a szállítás előtt.

A szennyezés mintegy 5 millió tonna kőolajat érintett, s a megtisztítandó energiahordozóból jelenleg is még több százezer tonna áll különféle tartályhajókban. Az olaj egy része a BP olajtársaság, illetve a Glencore nagykereskedő cég tuljadonába került, s ezek a cégek akkor állapodjanak meg a kártérítésről, ha már eladták az olajat, hiszen csak akkor tudják felmérni a kár pontos nagyságát.

A helyzetet az is súlyosbította, hogy a szennyezett olajat továbbító Barátság kőolajvezetéken később kazah olajat is szállítottak, így az is használhatatlanná vált. Ez pedig azt jelenti, hogy Oroszországnak Kazahsztánnal is meg kell állapodnia a károk megtérítéséről. A szennyezés ügyében megszólalt Vlagyimir Putyin orosz államfő is, aki közölte, az ügy az egész orosz olajiparra kedvezőtlen fényt vet.