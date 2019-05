Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan félrevezeti a budapestieket.","shortLead":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan...","id":"20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55593f5a-36eb-4583-904c-d60e33309982","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 15. 19:21","title":"Karácsony: Tarlós nem mondott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","shortLead":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","id":"20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4285e47-cebb-43d8-82ca-f58b3e2577fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá a gazdaságilag fejlett társadalmakban. Mit tudunk jelenleg róluk?","shortLead":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá...","id":"20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa93a5-d40a-4c64-abba-115fc978c22f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","timestamp":"2019. május. 16. 12:15","title":"Ez már nem csak a nyugati fehér nők betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","shortLead":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","id":"20190515_volkswagen_golf_8_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749914b2-dfa0-4639-b4b3-070072f3d3bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_golf_8_premier","timestamp":"2019. május. 15. 10:20","title":"Ilyen lesz a 8-as VW Golf belseje, amelynek elhalasztották a bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","shortLead":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","id":"20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386d6e17-af60-4d68-8d74-44b4a11caced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","timestamp":"2019. május. 16. 07:56","title":"Több mint 9 milliárdos veszteséget hoztak össze működésük alatt a kereskedőházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája, se pénze nem volt, az albérletét sem tudta fizetni.","shortLead":"Elszegényedett, mert pénzéhes menedzserei az utolsó bőrt is lehúzzák róla – állítja Tóth Andi. Volt, hogy se munkája...","id":"20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14751887-6025-467d-bcac-53b59b97740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd80daf5-06ae-4377-9e7a-6aa6a7fbeea8","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Az_XFaktor_gyoztes_Toth_Andi_nem_tudja_eltartani_magat","timestamp":"2019. május. 15. 10:24","title":"Az X-Faktor győztes Tóth Andi nem tudja eltartani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]