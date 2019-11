Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","shortLead":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","id":"20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8837f0e1-4a13-43f6-9289-3ca67769f47b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","timestamp":"2019. november. 08. 13:48","title":"Megölte élettársát egy férfi Tárnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke figyelmeztet, hogy súlyosabb büntetések jöhetnek rasszizmus esetén.","shortLead":"Az MLSZ elnöke figyelmeztet, hogy súlyosabb büntetések jöhetnek rasszizmus esetén.","id":"20191108_Csanyi_szerint_a_magyar_valogatott_szurkoloi_peldat_vehetnenek_a_Fradidrukkerekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780adc53-0b99-459f-8019-e7544b3028b3","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Csanyi_szerint_a_magyar_valogatott_szurkoloi_peldat_vehetnenek_a_Fradidrukkerekrol","timestamp":"2019. november. 08. 10:18","title":"Csányi Sándor: Inkább szidják az MLSZ-t, csak ne legyenek rasszisták!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","shortLead":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","id":"201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e635-24c6-4177-8fff-24ab5253d37e","keywords":null,"link":"/360/201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","timestamp":"2019. november. 08. 15:30","title":"Új céget gründoltak a NER-ben milliárdokat szerző ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8f807c-476b-4824-b45a-2389797d3b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a cégcsoportban dolgozó menedzserek 10 százalékát érinti.","shortLead":"Ez a cégcsoportban dolgozó menedzserek 10 százalékát érinti.","id":"20191108_Egy_nemet_lap_szerint_1100_menedzsert_kuld_el_a_Mercedes_anyacege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8f807c-476b-4824-b45a-2389797d3b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c9228-110e-4ee2-80ed-1ba52b736dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Egy_nemet_lap_szerint_1100_menedzsert_kuld_el_a_Mercedes_anyacege","timestamp":"2019. november. 08. 14:42","title":"1100 menedzsert küld el a Mercedes anyacége egy német lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","shortLead":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","id":"20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff350ce6-3daf-4754-a971-2465366f6498","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","timestamp":"2019. november. 07. 20:09","title":"Orosz szurkolók törtek át a rendőrsorfalon az FTC-CSZKA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére. A szakértők attól tartanak, a modern fegyvert megismerheti Irán, Izrael fő ellenfele is.","shortLead":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére...","id":"20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee446a-a22d-488f-b9b0-cd68fe42a874","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","timestamp":"2019. november. 09. 11:11","title":"Irán hozzájuthat az izraeliek titkos rakétájához ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","shortLead":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","id":"20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496f5a0-2680-4fdd-a491-875e1a21e42b","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","timestamp":"2019. november. 07. 12:14","title":"Kína és Amerika megszünteti a pótvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]