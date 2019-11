Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt...","id":"20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86d725-a6eb-4d48-a11e-fadc36d43f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","timestamp":"2019. november. 09. 20:31","title":"Balesetben meghalt egy motoros Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kövér László szerint a Demokratikus Koalíció elnökénél kevés több kárt okozó figurája volt a XX. és a XXI. századi magyar történelemnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió...","id":"20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dc0521-09a3-48d4-a4b3-2f80dcdd572b","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","timestamp":"2019. november. 10. 10:20","title":"Kövér: Gyurcsány pitiáner, senkiházi nemzetáruló, Borkai csak botlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időzített bombának nevezte az országot. ","shortLead":"Időzített bombának nevezte az országot. ","id":"20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec0509-6aa6-4c71-9f0d-a2210ab7b6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","timestamp":"2019. november. 08. 18:58","title":"Macronnak sikerült Bosznia-Hercegovina lelkébe gázolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oszlopot csak a vezetékek tartották, amikor a tűzoltók a helyszínre értek.","shortLead":"Az oszlopot csak a vezetékek tartották, amikor a tűzoltók a helyszínre értek.","id":"20191108_Berongyolt_egy_haz_kertjebe_egy_auto_Szolnokon_kozben_kidontott_egy_villanyoszlopot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914417ff-d7e4-416b-8447-b74ddf33e5da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Berongyolt_egy_haz_kertjebe_egy_auto_Szolnokon_kozben_kidontott_egy_villanyoszlopot_is","timestamp":"2019. november. 08. 20:24","title":"Behajtott egy ház kertjébe egy autó Szolnokon, közben kidöntött egy villanyoszlopot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]