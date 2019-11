Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett nanomágnesek segítségével mozog. A szerkezet kifejlesztése nagy lépés az orvosi feladatokat ellátó mikrorobotok felé vezető úton.","shortLead":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett...","id":"20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0aa84-2721-47d2-9c50-9d0f5035104a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","timestamp":"2019. november. 10. 16:03","title":"Aprócska robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók, nanomágnesekkel tudják irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását kezdeményezi – erre kéri a főpolgármestert a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.","shortLead":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását...","id":"20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24ff0b2-513e-42a0-a559-d5db71f4c12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","timestamp":"2019. november. 12. 07:35","title":"A vasárnapi nyitvatartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert fontolgatnak.","shortLead":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert...","id":"20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc8678-3c80-4cc1-a74f-75b46fbf6dc2","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","timestamp":"2019. november. 11. 09:59","title":"Megvan, miért némult el az Omega az Aréna-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most számszerűsítették 5 médium esetében, hogy hányszor írták le.","shortLead":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most...","id":"20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d034da0-553e-4aff-bb63-48cef753a066","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","timestamp":"2019. november. 11. 15:13","title":"Ötszázszor írta le a kormányközeli sajtó Karácsonyról, hogy alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indulnak az élő show-k. ","shortLead":"Indulnak az élő show-k. ","id":"20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c7f7a4-3d48-438d-86b6-540b55df493d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","timestamp":"2019. november. 11. 10:50","title":"Megvan az X-Faktor 12 döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]