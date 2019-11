Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis trükkel most egyszerűbbé tette.","shortLead":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis...","id":"20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be88d22-156e-44de-8faf-603de82f9aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","timestamp":"2019. november. 15. 08:03","title":"Imádni fogja a Google Maps új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos laptopot gyártó cég az olcsó nyílt forráskódú mobilok piacára is betörne. Néhány napon belül előrendelhető a PinePhone, de csakis bátraknak és Linux-elkötelezetteknek ajánlható.","shortLead":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos...","id":"20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d37ddcc-cd1d-4a6a-a3b9-a4da4e2a63ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","timestamp":"2019. november. 14. 08:03","title":"Holnap érkezik egy igazán olcsó és izgalmas telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csőzik László érdi polgármester a HVG-ben megígérte, nem külön székből nézi majd a kézilabdameccseket az érdi arénában, de elődje névtáblája ott marad mementóként.","shortLead":"Csőzik László érdi polgármester a HVG-ben megígérte, nem külön székből nézi majd a kézilabdameccseket az érdi arénában...","id":"20191114_Csozik_A_politikanak_nincs_koze_a_valasomhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e415c1a-78ba-4139-a566-e132c621316d","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csozik_A_politikanak_nincs_koze_a_valasomhoz","timestamp":"2019. november. 14. 17:35","title":"Csőzik László érdi polgármester: \"A politikának nincs köze a válásomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","shortLead":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","id":"20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a441d3-a9ab-40d5-95a2-2e69ac2559fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Elszörnyedtek a kutatók, amikor meglátták, mennyi műanyag van Hawaii partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","shortLead":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","id":"20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573400c6-1f10-411d-baab-9322a1c46c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","timestamp":"2019. november. 14. 19:13","title":"Valaki egy fűnyírót tett a sínekre Dunakeszi és Göd között, milliós kár keletkezett a vonatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]