[{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon történt a baleset, Inárcsnál.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon történt a baleset, Inárcsnál.","id":"20191114_m5_os_inarcs_baleset_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd6097c-1e8e-4898-9a89-afbad824211e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_m5_os_inarcs_baleset_busz","timestamp":"2019. november. 14. 06:55","title":"Kigyulladt egy busz az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen megugrott a választói névjegyzékben szereplők száma, és emiatt már két voksolás is érvénytelen lett.","shortLead":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen...","id":"20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09959b52-60b7-4e27-80a4-1de050df1411","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","timestamp":"2019. november. 14. 11:24","title":"Harmadszor is nekifutnak a választásnak Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle táblás akciókat a Parlamentben, valamint jogköröket vonna el a politikusoktól – erről is kérdezi majd a sajtó Gulyás Gergelyt a kormányinfón, ahol arra is fény derül, miről döntött a kormány a legutóbbi ülésén. ","shortLead":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle...","id":"20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ae5d9-a51e-44f0-a888-98287f48e2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","timestamp":"2019. november. 14. 11:22","title":"Kormányinfó: Így magyarázza a kormány a Budapestet szorongató javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók egy általános vélekedést. ","shortLead":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók...","id":"201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c404e065-8a73-4c01-9fbe-5e1c798544af","keywords":null,"link":"/360/201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","timestamp":"2019. november. 14. 16:00","title":"Feleslegesen szedjük, mit sem ér az omega-3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","shortLead":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","id":"20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dd815a-17ae-4611-a714-9990dac67def","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","timestamp":"2019. november. 14. 16:02","title":"Budapesten forgatták a John Lewis sárkányos karácsonyi reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","id":"20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d7c85-8038-4c0e-9c61-781fb968fd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","timestamp":"2019. november. 13. 05:40","title":"Jó évet zár a budapesti Nagybani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]