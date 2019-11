Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","shortLead":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","id":"20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b260fd-21c5-434a-a503-b8c1867dcf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","timestamp":"2019. november. 14. 21:25","title":"Baranyi szerint politikai hibát követtek el az őt támogató pártok az alakuló ülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot benyújtották a parlament elé, így átalakul a kormányhivatalok működése. A kormányban azonban voltak, akik próbálták megfúrni az egyéni vállalkozások egyszerűsítését. Félniük kell-e az átszervezés miatti elbocsátásoktól a hivatalnokoknak, és hogyan dagadhatott 912 fős gigaszervezetté egy járási hivatal? Mutatjuk, mit nem árult el az Orbán-kormány a 2020. március 1-től tervezett reformról.","shortLead":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot...","id":"20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54c1dc5-758d-40a0-9380-8b0793cecae3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","timestamp":"2019. november. 14. 14:10","title":"Varga Mihályék nem engedték volna laza pórázra az egyéni vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik a pénzt.\r

","shortLead":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik...","id":"20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a571452-0870-4fab-94f2-d5f4bb4eb1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","timestamp":"2019. november. 14. 14:26","title":"Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","id":"20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc23192-e60a-4b53-aef4-96cbcbe4fd3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 17:07","title":"Újabb apokalipszis jön Budapesten, most a Puskás Aréna megnyitása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","shortLead":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","id":"20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a9e937-7861-40fe-85d7-a3848f9002dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","timestamp":"2019. november. 14. 13:25","title":"Orbán nemzetpolitikája: „Magyart csak magyarral lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d642ac-39fc-4d83-9ca5-b8b52d54296d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","timestamp":"2019. november. 15. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Ajándék a nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt, hogy nincs is a jogállamiságnak rendes definíciója. ","shortLead":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt...","id":"20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96414f-3eac-410b-9e96-27fdd35ba3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","timestamp":"2019. november. 13. 19:26","title":"Kormány: A jogállamiságnak nincs általánosan elfogadott definíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]