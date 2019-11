Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső mobilos verziója ezentúl segít, hogy egy angol szót helyesen ejtsünk ki.","shortLead":"A Google kereső mobilos verziója ezentúl segít, hogy egy angol szót helyesen ejtsünk ki.","id":"20191114_google_nyelvtanulas_kiejtes_szavak_kiejtese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a776c-48c6-43ea-8e41-a13069f60e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_nyelvtanulas_kiejtes_szavak_kiejtese","timestamp":"2019. november. 14. 20:03","title":"Nagy segítség lehet a nyelvet tanulóknak a Google új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","shortLead":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","id":"20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf32a9-435e-48fd-b7a0-3170b80d07b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","timestamp":"2019. november. 14. 10:58","title":"4K-ban, drónokkal ilyen egy osztályon felüli driftcsata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","shortLead":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","id":"20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73c19c-89e1-4878-83a2-ac22d0c92135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","timestamp":"2019. november. 14. 09:38","title":"Hasít a magyar gazdaság, az elemzők is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook 3,2 milliárd hamis felhasználói fiókot törölt idén április és szeptember között - jelentette szerdán a közösségi oldalt működtető cég a tartalmak szabályozásáról kiadott legfrissebb jelentésében.","shortLead":"A Facebook 3,2 milliárd hamis felhasználói fiókot törölt idén április és szeptember között - jelentette szerdán...","id":"20191113_32_milliard_hamis_felhasznaloi_fiokot_torolt_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789dc341-e054-40e2-a6cd-1a715d61c7a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_32_milliard_hamis_felhasznaloi_fiokot_torolt_a_Facebook","timestamp":"2019. november. 13. 21:43","title":"3,2 milliárd hamis felhasználói fiókot törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","shortLead":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","id":"20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e3b3ed-1e02-475f-8ea2-01fde42c2e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","timestamp":"2019. november. 14. 06:15","title":"Videóra vették, ahogy a mélybe zuhan egy magyar kamionos Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben, a CEU megnyitója előtt. A bécsi főpolgármester szerint jó, hogy az egyetem náluk nyitja meg a kapuit.","shortLead":"Bécsben, a CEU megnyitója előtt. A bécsi főpolgármester szerint jó, hogy az egyetem náluk nyitja meg a kapuit.","id":"20191115_soros_gyorgy_becs_ceu_kituntetes_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ea066-165c-4c10-93e5-0c53bf65bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_soros_gyorgy_becs_ceu_kituntetes_orban_viktor","timestamp":"2019. november. 15. 07:20","title":"Kitüntették Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]