[{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már hét válogatott részvétele biztos a kontinenstornán.","shortLead":"Már hét válogatott részvétele biztos a kontinenstornán.","id":"20191114_Torokorszag_kijutott_az_Europabajnoksagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3587695-39ef-4bba-adf4-1e1cbfa1fcfe","keywords":null,"link":"/sport/20191114_Torokorszag_kijutott_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. november. 14. 20:34","title":"Törökország kijutott az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Modernizálná az EU a hét éve bevezetett abroncsjelöléseket.","shortLead":"Modernizálná az EU a hét éve bevezetett abroncsjelöléseket.","id":"20191115_Johetnek_az_ujfajta_autogumi_cimkek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880a749a-47c6-4864-8c9c-f302c7c2c77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3900e967-8cea-4d1c-943d-ab5d0ef6ef79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Johetnek_az_ujfajta_autogumi_cimkek","timestamp":"2019. november. 15. 11:26","title":"Jöhetnek az újfajta autógumi-címkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","shortLead":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","id":"20191115_szlovakia_buszbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75f9206-9f70-44a6-9490-0ccbb9fc0d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_szlovakia_buszbaleset","timestamp":"2019. november. 15. 08:10","title":"Szlovák busztragédia: öten 18 év alattiak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És persze imádja Magyarországot.","shortLead":"És persze imádja Magyarországot.","id":"20191116_Timothee_Chalamet_tokeletes_kiejtessel_mondja_azt_hogy_Szilvasvarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd73d8e3-54d3-461d-83d0-a91387742d8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Timothee_Chalamet_tokeletes_kiejtessel_mondja_azt_hogy_Szilvasvarad","timestamp":"2019. november. 16. 11:29","title":"Timothée Chalamet tökéletes kiejtéssel mondja azt, hogy Szilvásvárad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó törvényjavaslattal kapcsolatban. Szerintük nem szűnnek meg a Waldorf-iskolák, épp ellenkezőleg, még nagyobb mozgásteret is kapnak.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó...","id":"20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1b6015-3ab2-466e-977e-b09d516b4262","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","timestamp":"2019. november. 15. 17:47","title":"Az Emmi szerint nem kell bezárni a Waldorf iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvalósult a civilek ötlete.","shortLead":"Megvalósult a civilek ötlete.","id":"20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a57ff90-5fc0-48b8-bbad-762ba3104932","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","timestamp":"2019. november. 15. 09:49","title":"Éjjel hajléktalanok használhatnak egy ausztrál parkolóházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem várható, hogy hamar kifulladna.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem...","id":"20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a831ad10-962b-4094-a1e6-e60ae526da17","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","timestamp":"2019. november. 15. 12:18","title":"Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","shortLead":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","id":"20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd8a2f1-583c-4b77-b8ba-fa648c4e578e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 15. 15:29","title":"Egy ittas nő kidöntötte a sebességmérő oszlopot Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]