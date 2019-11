Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis trükkel most egyszerűbbé tette.","shortLead":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis...","id":"20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be88d22-156e-44de-8faf-603de82f9aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","timestamp":"2019. november. 15. 08:03","title":"Imádni fogja a Google Maps új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU tudományos főmunkatársa.\r

","shortLead":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU...","id":"201946_a_nulladik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba8cd4-390d-489c-9012-8e5d4c695024","keywords":null,"link":"/360/201946_a_nulladik","timestamp":"2019. november. 15. 11:00","title":"A nulladik osztály egy rossz válasz egy égető problémára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","shortLead":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","id":"20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c0bd5-5e11-4acc-9768-97f870aa15df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","timestamp":"2019. november. 15. 15:27","title":"60 milliárd eurós erődemonstrációt jelentett be a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4af889d-40f1-41db-abac-2a98bedb0ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak szerint szentségtörés, mások szerint viszont a Ford egyszerűen csak kiszolgálja a piaci igényeket. Zöld rendszám és összkerékhajtás a csomagban.","shortLead":"Sokak szerint szentségtörés, mások szerint viszont a Ford egyszerűen csak kiszolgálja a piaci igényeket. Zöld rendszám...","id":"20191115_ido_elott_ime_az_uj_ford_mustang_ami_nemcsak_elektromos_hanem_divatterepjaros_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4af889d-40f1-41db-abac-2a98bedb0ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e4c87e-19f3-4a40-963a-28b49f064412","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_ido_elott_ime_az_uj_ford_mustang_ami_nemcsak_elektromos_hanem_divatterepjaros_is","timestamp":"2019. november. 15. 09:12","title":"Idő előtt: íme az új Ford Mustang, ami nemcsak elektromos, hanem divatterepjárós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket hallgatni. A felhasználó akár a falra is kivetítheti kedvenc albumját.","shortLead":"A Spotify olyan új alkalmazást készített a Magic Leap csodaszemüvegéhez, amellyel nagyon különleges módon lehet zenéket...","id":"20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bdf70e-b8fd-4b5d-8e64-8287e9617977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6a88a-09f0-4fac-88b1-17ece0b85318","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_spotify_magic_leap_ar_headset_zenehallgatas","timestamp":"2019. november. 15. 12:03","title":"Összeállt a Spotify egy varázslatos céggel, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","shortLead":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","id":"20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cddcb3-db89-47cf-bd4c-1cf69a29b074","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","timestamp":"2019. november. 16. 14:50","title":"Magyar lett az év legjobb természetfotósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elfogadja a parlament az innovációs miniszter törvénymódosítását, szeptemberben minden további nélkül bezárhatnak az alternatív iskolák. A javaslat alapból megszüntetné az alternatív tantervek alapján tartott oktatást Magyarországon, és helyette csak egyéni engedélyek alapján volna mód eltérni az előírásoktól.\r

\r

","shortLead":"Ha elfogadja a parlament az innovációs miniszter törvénymódosítását, szeptemberben minden további nélkül bezárhatnak...","id":"20191115_Itt_az_uj_Palkovicsterv_bezarhatnak_az_alternativ_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dba970-4d1a-458f-9143-e045d1bd3094","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Itt_az_uj_Palkovicsterv_bezarhatnak_az_alternativ_iskolak","timestamp":"2019. november. 15. 13:45","title":"Itt az új Palkovics-terv: bezárhatnak az alternatív iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]