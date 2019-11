Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","shortLead":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","id":"20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52b83-9eda-4ba4-9742-ded7f479424f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","timestamp":"2019. november. 19. 14:56","title":"Pikó Andrásék Józsefvárosban visszavonták az Auróra bezárásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","shortLead":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","id":"20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54daf6c5-b7b8-46c5-b1aa-22ee4e747a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","timestamp":"2019. november. 19. 05:20","title":"Ma is borongós őszi napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet kihasználni. A hiba miatt az appban tárolt összes információhoz hozzáférhet a támadó.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet...","id":"20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a3ad5-e7ad-4f75-9d5f-fb7eacab5b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","timestamp":"2019. november. 18. 19:03","title":"Ha rajta van a WhatsApp a telefonján, akkor sürgősen frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d669eb8-bc25-4fe9-ae52-00c59ab2e6a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapest Géczy Dávid és Szabó Stein Imre által rendezett imázsfilmje a londoni székhelyű Lovie Awardson.\r

