[{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","shortLead":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","id":"20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9c98d-995b-4349-b630-dc225cf2ffc1","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","timestamp":"2019. november. 25. 09:32","title":"Eddig tagadta a klímaváltozást, aztán bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi jobboldali államfő, vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben.","shortLead":"Romániában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi...","id":"20191124_romania_elnokvalasztas_iohannis_dancila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b300971-1bc7-44af-a865-6f2c451630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_romania_elnokvalasztas_iohannis_dancila","timestamp":"2019. november. 24. 08:11","title":"Eldől ma, hogy ki lesz a román elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","shortLead":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","id":"20191123_aradas_velence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fee8f9-d354-49a2-a480-a919fd7d5652","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_aradas_velence","timestamp":"2019. november. 23. 19:20","title":"Újabb áradásra készülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a napfényes Los Angelesben mutatta be legújabb szemrevaló koncepcióautóját. ","id":"20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316d8cb-a2dd-46fa-8ca8-43a04166fcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_ilyen_meno_stilusa_lesz_az_uj_hyundaioknak_vision_t_plugin_hibrid","timestamp":"2019. november. 25. 07:59","title":"Ilyen menő stílusa lesz az új Hyundaioknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur, kazah és más nemzetiségi kisebbséghez tartozó embert tartanak fogva Kínában önkéntesnek és szakmai képzést adónak mondott táborokban, amelyek azonban valójában szigorú büntetésekkel fegyelmező ideológiai átnevelő központok.","shortLead":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur...","id":"20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd5578-b0b7-45b9-bac7-328f8a446436","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","timestamp":"2019. november. 25. 06:24","title":"Szakmai továbbképzésnek álcázzák az internálótáborokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és látványosan mutathatja be barátainak, családtagjainak, munkatársainak utazását.","shortLead":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és...","id":"20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3beb471-2a5c-4628-8181-807e00fdda4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","timestamp":"2019. november. 24. 17:03","title":"Remek új funkciót kapott a Google Earth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623eef2e-e35e-47e7-a88d-3112c6afb21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angelesi Autószalonon leplezték le a nyitható tetejű Lexus LC sorozatgyártásra érett verzióját. ","shortLead":"A Los Angelesi Autószalonon leplezték le a nyitható tetejű Lexus LC sorozatgyártásra érett verzióját. ","id":"20191125_elkeszult_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsijanak_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623eef2e-e35e-47e7-a88d-3112c6afb21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbed07a1-4a6b-4d19-834f-0b4fac3a57bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_elkeszult_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsijanak_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","timestamp":"2019. november. 25. 06:41","title":"Elkészült Mészáros Lőrinc kedvenc sportkocsijának kabrió változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars: Skywalker kora december 19-én kerül mozikba, ez lesz a lezárása a Skywalker-sztorinak.\r

\r

","shortLead":"A Star Wars: Skywalker kora december 19-én kerül mozikba, ez lesz a lezárása a Skywalker-sztorinak.\r

\r

","id":"20191125_Kijott_egy_uj_elozetes_az_uj_Star_Warshoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5601e92-a143-4604-9ed2-cce77cd0be1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Kijott_egy_uj_elozetes_az_uj_Star_Warshoz","timestamp":"2019. november. 25. 12:21","title":"Kijött még egy előzetes az új Star Warshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]