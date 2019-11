Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem követésére kifejlesztett technológiának köszönhetően a tudósok minden eddiginél erősebb bizonyítékot mutattak arra, hogy az emberszabású majmok is rendelkeznek a tudatelmélet avagy a mentalizáció képességével.","shortLead":"A szem követésére kifejlesztett technológiának köszönhetően a tudósok minden eddiginél erősebb bizonyítékot mutattak...","id":"20191124_evolucio_emberszabasu_majom_tudatelmelet_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d133aa3c-3253-42f8-adaf-637ac1085dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_evolucio_emberszabasu_majom_tudatelmelet_kiserlet","timestamp":"2019. november. 24. 09:03","title":"47 emberszabású majom tekintetét figyelték meg a tudósok, meglepő felfedezésre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272abd2-c5a6-4993-9cce-872523d5c485","c_author":"Lévai András","category":"360","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért döntő fontosságú lesz az épületek energiahatékonysága. Az Egyesült Államoktól kezdve Dél-Amerikán és Dél-Afrikán át Nyugat-Európáig számos nagyvárosban már alapkövetelmény a szén-dioxid-kibocsátás és az energialábnyom csökkentése, sőt, van ahol az új épületeknek kötelező áramot termelniük.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért döntő fontosságú lesz az épületek...","id":"20191123_A_jelen_es_a_jovo_fenntarthato_varosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8272abd2-c5a6-4993-9cce-872523d5c485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54301cde-b7ec-44cf-8814-53b418ffc229","keywords":null,"link":"/360/20191123_A_jelen_es_a_jovo_fenntarthato_varosai","timestamp":"2019. november. 25. 16:15","title":"Egymásra licitálva zöldülnek a nyugati nagyvárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok szerint a Wikileaks-alapító nagyon rossz állapotban van.","shortLead":"Orvosok szerint a Wikileaks-alapító nagyon rossz állapotban van.","id":"20191125_Julian_Assange_meghalhat_a_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60e5a3-4683-4691-bef6-ca00510e62c3","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Julian_Assange_meghalhat_a_bortonben","timestamp":"2019. november. 25. 11:23","title":"Julian Assange meghalhat a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","id":"20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecefb9f-ee3e-44cf-ba11-8ba8d0d0087a","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Amerikai Zenei Díjak: Taylor Swift tarolt, Michael Jacksont is maga mögé utasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő kommunikáció egy példája. Közben egy új ENSZ-jelentés is alaposan lehúzza a magyar oktatási rendszert.\r

","shortLead":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő...","id":"20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf367f-9592-45b8-b534-eb18b3a1550d","keywords":null,"link":"/elet/20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","timestamp":"2019. november. 25. 14:24","title":"Elvesztette a kapcsolatát a valósággal az EMMI – állítja a minisztériumnak írt válaszában a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal, valamint közösségi oldalakhoz tartozó jelszóval és felhasználónevekkel.","shortLead":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal...","id":"20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fa939d-c3aa-4eb0-9e73-a70d8c911a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","timestamp":"2019. november. 25. 20:14","title":"Több mint egymilliárd ember adata került ki a netre, rengeteg jelszó is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]