[{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az egyik legizgalmasabb és legnépszerűbb hazai klub- és fesztiválegyüttes, az Elefánt EL címmel új albumot adott ki. Erről beszélgettünk a zenekar háromötödével, ráadásul cikkünkben már meg is hallgathatják a lemezt.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb és legnépszerűbb hazai klub- és fesztiválegyüttes, az Elefánt EL címmel új albumot adott ki...","id":"20190920_A_tegnap_estere_sem_emlekszem_nemhogy_a_80as_evekre__Elefantlemezpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45c7da2-6687-420e-a89c-67f70dafaee8","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_A_tegnap_estere_sem_emlekszem_nemhogy_a_80as_evekre__Elefantlemezpremier","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:00","title":"„A tegnap estére sem emlékszem, nemhogy a 80-as évekre” – Elefánt-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c5f183-dbd3-4021-81ec-d6eef288ba4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt feltűnő.","shortLead":"Nem volt feltűnő.","id":"20190920_1100_to_vadkendert_rejtett_az_oroshazi_kukoricas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c5f183-dbd3-4021-81ec-d6eef288ba4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f6323-b0b3-43a0-8849-5ff4b0e29063","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_1100_to_vadkendert_rejtett_az_oroshazi_kukoricas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:40","title":"1100 tő kendert rejtett az orosházi kukoricás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint gondolták. A sztorit megismerve nehéz elképzelni, hogyan történhetett ez meg a mai digitális korban.","shortLead":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint...","id":"20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d755d53-7d32-41b5-a773-cc0b6cfb2441","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"A fél világ bedőlt egy görög tudósnak, a botrány már elérte a Barbie-kat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cbc6f5-1640-4b35-a5bc-b2df2da4b7d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Romániából, Fehéroroszországból és Litvániából is importálnak feldolgoznivaló csigát.","shortLead":"Romániából, Fehéroroszországból és Litvániából is importálnak feldolgoznivaló csigát.","id":"20190920_65_milliard_forintbol_epult_eticsiga_feldogozo_uzem_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cbc6f5-1640-4b35-a5bc-b2df2da4b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a918be-5412-4881-bf5d-192174273845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_65_milliard_forintbol_epult_eticsiga_feldogozo_uzem_Kisvardan","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:23","title":"6,5 milliárd forintból épült éticsiga-feldolgozó üzem Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c001833f-3568-4fe9-8807-32cb914231bf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Palkovics László pedig újabb fontos területet vehet át, ezúttal Varga Mihály pénzügyminisztertől. ","shortLead":"Palkovics László pedig újabb fontos területet vehet át, ezúttal Varga Mihály pénzügyminisztertől. ","id":"20190920_Harom_ev_mulva_mar_csak_elektromos_buszokat_vehetnek_a_kozossegi_kozlekedes_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c001833f-3568-4fe9-8807-32cb914231bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0dacc9-e671-4a52-a0fe-995bd172e905","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Harom_ev_mulva_mar_csak_elektromos_buszokat_vehetnek_a_kozossegi_kozlekedes_szamara","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:29","title":"Három év múlva már csak elektromos buszok kerülhetnek a közösségi közlekedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82980ae7-a136-41de-a3d3-fca4d499d143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marko Feingold hat év alatt négy haláltábort járt meg, élete végéig tartott előadásokat az átéltekről. ","shortLead":"Marko Feingold hat év alatt négy haláltábort járt meg, élete végéig tartott előadásokat az átéltekről. ","id":"20190920_Szazhat_evesen_hunyt_el_a_legidosebb_osztrak_holokauszttulelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82980ae7-a136-41de-a3d3-fca4d499d143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6e01fa-15f0-4726-9b70-4cfeba188f2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Szazhat_evesen_hunyt_el_a_legidosebb_osztrak_holokauszttulelo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:53","title":"Százhat évesen hunyt el a legidősebb osztrák holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja a víz körforgását – mutatták ki amerikai kutatók.","shortLead":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja...","id":"20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2f569-c609-4551-a2f5-22462ce1751c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:03","title":"Megugrott a hőmérséklet az Amazonas-medencében, és ez mindent borít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]