[{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","shortLead":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","id":"20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3ab7a8-9821-490e-b252-df48c3b9a41c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","timestamp":"2019. november. 28. 07:50","title":"Jogerősen pert nyert a 24.hu Bayer Zsolttal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","shortLead":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","id":"20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d79ccc-7c3c-4b6e-add1-e580dad1aecf","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 29. 11:29","title":"Megkezdődött Iliescu pere Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","shortLead":"A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki. ","id":"20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bcef4-b82b-4082-8758-7b0cb9a4f6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Hollik_Elnezest_kerek_felreertettek_amit_a_klimavedelmi_konzultaciorol_mondtam","timestamp":"2019. november. 28. 12:13","title":"Hollik: Elnézést, félreértették, amit a klímavédelmi konzultációról mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeca1c1d-bbdd-4f11-9b46-af768300a4d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején erőteljes lehűlés kezdődik, havazásra is készülni kell – írta az eumet.hu szerdán.","shortLead":"A jövő hét elején erőteljes lehűlés kezdődik, havazásra is készülni kell – írta az eumet.hu szerdán.","id":"20191127_havazas_tel_idojaras_jelentes_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeca1c1d-bbdd-4f11-9b46-af768300a4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad7deb-f9ee-490a-9a42-827cdcf27fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_havazas_tel_idojaras_jelentes_elorejelzes","timestamp":"2019. november. 27. 18:50","title":"Hétfőn megérkezik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk kommunikációs csődje is. Rengeteg máig ható és jóvá nem tehető hibával. A kommunikációs szarvashibák sorában az egyik egy magyar tanulmány betiltása volt.","shortLead":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk...","id":"20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7008525c-3304-4c51-ba7b-c7d447b3fe7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","timestamp":"2019. november. 29. 14:10","title":"Aszódi Attila: Közzéteszem a betiltott magyar Csernobil-tanulmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","shortLead":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","id":"20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec231730-65bf-4fa2-9837-2ba96fefc7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","timestamp":"2019. november. 28. 19:52","title":"Zsiday elmondta, mi a baj a forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]