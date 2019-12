Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le a spanyol rendőrség Barcelona közelében - tudatta szombaton a hatóság.","shortLead":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le...","id":"20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb7d0ba-c292-43fd-9925-aa5c0d5fc501","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 30. 16:27","title":"Soha nem látott mennyiségű kristálymetet foglaltak le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357043d-4376-4ad4-870d-29f537ec6ca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonkét változatot vizsgáltak az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer- és vegyipari laboratóriumában, mind megfelelt az előírásoknak.\r

","shortLead":"Huszonkét változatot vizsgáltak az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer- és vegyipari...","id":"20191201_csokimikulas_vizsgalat_laboratorium_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e357043d-4376-4ad4-870d-29f537ec6ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b254e-d872-4a15-b66f-2ebc7661993b","keywords":null,"link":"/kkv/20191201_csokimikulas_vizsgalat_laboratorium_itm","timestamp":"2019. december. 01. 08:58","title":"Idén nincs baj a csokimikulásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna.","shortLead":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett...","id":"20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26077d1-8fca-47e5-9586-f28b099d3dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","timestamp":"2019. december. 01. 18:44","title":"Nem tűnik terrortámadásnak a hágai késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re kikapott Spanyolország csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon Kumamotóban.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re kikapott Spanyolország csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191201_Kezilabda_a_magyar_valogatott_kikapott_a_spanyoloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b6221f-20d5-483e-8add-9a245947703e","keywords":null,"link":"/sport/20191201_Kezilabda_a_magyar_valogatott_kikapott_a_spanyoloktol","timestamp":"2019. december. 01. 11:59","title":"Kézilabda-vb: végzetes volt a gyenge kezdés a spanyolok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd8dfcb-7f62-4c1d-88c2-d1cb051f7f5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász vasárnap hajnalban örökítette meg, ahogy a SpaceX StarLink-rendszerének néhány műholdja áthalad az éjszakai égbolton.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász vasárnap hajnalban örökítette meg, ahogy a SpaceX StarLink-rendszerének néhány műholdja...","id":"20191202_spacex_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz_asztrofoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dd8dfcb-7f62-4c1d-88c2-d1cb051f7f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e20b80e-c412-4550-9afb-a42e2316c1be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_spacex_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz_asztrofoto","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"Ez már valódi fotó: nézze meg a magyar csillagász képén, hogyan teszik tönkre az éjszakai látványt a műholdak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]