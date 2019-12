Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","shortLead":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","id":"20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59170e88-5a52-47c9-a016-660bae7229e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","timestamp":"2019. december. 02. 17:33","title":"Franciaország semmi rosszat nem lát abban, ha a Huawei építi az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99166d-f6b9-4c10-9407-5a6e7d58995c","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 03. 17:49","title":"Életfogytiglant kapott a kenézlői kettős gyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére az Erdélyben született költő és rendező, Szőcs Petra. A velencei Biennale College támogatásával elkészült Déva című dokumentumfikciójával az árvaság és a magárahagyatottság élményét akarta bemutatni.","shortLead":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére...","id":"201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546388b-e720-4d5e-9268-9808d721866b","keywords":null,"link":"/360/201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","timestamp":"2019. december. 02. 15:00","title":"Egy albínó lány a főszereplő az erdélyi kisebbségi létről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő akkumulátorokról.","shortLead":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő...","id":"20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9920f-4cda-4ac6-b813-df639769499b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2019. december. 03. 11:33","title":"Kiderült egy fontos részlet a Samsung Galaxy Fold 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci emlékhellyé változtatják. Most megszerezte az állam, de a lebontás helyett inkább egyenruhások népesítik majd be az épületet.","shortLead":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci...","id":"20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6df60dd-287b-401d-8351-c907ec4de26d","keywords":null,"link":"/360/20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","timestamp":"2019. december. 03. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Rendőröket helyeznének el Hitler szülőházában, de ez sokaknak nem tetszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","shortLead":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","id":"20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b97a1c-917f-4d88-9cc9-c70e19e951fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","timestamp":"2019. december. 03. 16:11","title":"Összeért a 7200 tonnás acélszerkezetű új komáromi Duna-híd – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","shortLead":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","id":"20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c01a36d-2e77-4a1f-a0d3-49522d8474e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 03. 05:15","title":"A havazás után a nagy köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]