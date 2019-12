Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too a legjobb kezekben lehetne egy stand-uposnál – különösen akkor, ha neki magának van elszámolnivalója. De Louis C. K. úgy döntött, hogy inkább megússza.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too...","id":"20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c433c96-332d-4967-8880-0f6f125868f6","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Louis C. K. nem szabadul a maszturbálástól, de már inkább Auschwitzon poénkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of Israel.","shortLead":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of...","id":"20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dea61d-7be9-41d7-b7bc-ac1f9e3be26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","timestamp":"2019. december. 04. 10:13","title":"Nagyon jó hír jött: áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019 közötti átlaghőmérséklet a legmelegebbé tette az idén befejeződő évtizedet a rendszeres mérések kezdete óta.","shortLead":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019...","id":"20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59665ce6-c499-4c07-8e7a-02dc4bc4fdff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 04. 08:03","title":"Fájdalmas segélykiáltást tett közzé a Meteorológiai Világszervezet a globális felmelegedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","shortLead":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","id":"20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aac838-c267-4777-97ea-1635c043e2c1","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","timestamp":"2019. december. 04. 09:42","title":"Megbüntette a Fradit az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","shortLead":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","id":"20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffec8e5-2d69-47ec-83a2-dcf222934d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","timestamp":"2019. december. 03. 19:20","title":"Kundera 40 év után visszakapta cseh állampolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","shortLead":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","id":"20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17550802-8577-4808-b6d2-7008572a62da","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","timestamp":"2019. december. 03. 17:52","title":"Lassan kiderül, mire számíthatnak a katás vállalkozók jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","shortLead":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","id":"20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b92cb5c-c73f-4d84-995f-8be08163f4a8","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","timestamp":"2019. december. 04. 09:21","title":"Életmentő műtétre készül Csókay doktor: a sziámi ikrek egyikét kell újra operálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191203_Radar360este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6fa45-c7e9-4033-b293-7ae9c73a431a","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360este","timestamp":"2019. december. 03. 17:30","title":"Radar360: Kósa Lajost megizzasztották, PISA-jegyünk 2-es fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]