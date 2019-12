Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból mennyi jósolta meg helyesen a bekövetkező eseményeket. Kiderült, jóval több mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból...","id":"20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6152b72-89be-43ae-a1e5-7be1fb8672ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 06. 16:03","title":"Bebizonyították: hallgatnunk kellene a számítógépekre, ha fel akarunk készülni a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halasztást javasol.","shortLead":"Halasztást javasol.","id":"20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bcae2-bf4d-40e4-a190-b5984ba1372d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","timestamp":"2019. december. 06. 11:51","title":"Az ombudsman szerint nem feltétlen kellene még 6 évesen iskolába mennie a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor az illető születési dátumát.","shortLead":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor...","id":"20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f1857-d9c0-44c2-a59e-b99fe8a9ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","timestamp":"2019. december. 05. 10:03","title":"Törölheti a túl fiatal felhasználókat az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okoz Európában az oltásellenesség, de Európa szegényebb területein, így Magyarországon is a szegény helyeken élők rossz orvosi ellátottsága és a zsebből fizetett kiadások magas aránya is sok bajt okoz – derül ki az Európai Bizottság egészségügyi felméréséből.","shortLead":"Komoly gondot okoz Európában az oltásellenesség, de Európa szegényebb területein, így Magyarországon is a szegény...","id":"20191206_egeszsegugy_orvosok_oltasellenesseg_betegseg_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d81e94-d7b3-4804-9fa0-96ee12717c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_egeszsegugy_orvosok_oltasellenesseg_betegseg_eu","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Az EU legnagyobb egészségügyi problémájának oka: az emberi butaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","shortLead":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","id":"20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465c9113-3e54-4791-b3bd-5f453cd2ec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Balavány: Magyart az űrbe, avagy kinek fáj az a vacak tízmilliárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslathoz: magára az Országgyűlésre ne vonatkozzon az a határidő, amely mindenki mást köt.","shortLead":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások...","id":"20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d367e-81e8-4cec-89ab-2d55f6075e03","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 06. 11:38","title":"Az Országgyűlés attól autonóm, ha nem kell határidőre válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","shortLead":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","id":"20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36da3c7e-b0b3-4ed4-b0a6-f761a61346b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","timestamp":"2019. december. 05. 12:15","title":"Még ebből nyerhet energiát az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","id":"20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8456c494-b1e2-4cc6-8ce6-c8c1fc191a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 06. 05:30","title":"Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni \"politikai boszorkányüldözés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]