[{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás kiegyensúlyozottságára törekednek, és a magyar sajtópiac a piacgazdaság szabályai szerint szerveződik.\r

","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás...","id":"20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc05fb27-7abf-4885-bde5-b33f4e1a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","timestamp":"2019. december. 05. 14:33","title":"Akkorát mondott a magyar sajtóról Varga Judit, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását, miszerint a magyar költségvetésben strukturális kiigazításra lenne szükség. A magyar kormány nem akarja, hogy uniós intézmények felügyeljék a pénzmosás elleni intézkedéseket.","shortLead":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását...","id":"20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89d511-6c80-4f5d-9a45-e0ae06bd4a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","timestamp":"2019. december. 05. 15:43","title":"Varga Mihály visszavágott az uniós pénzügyminisztereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","shortLead":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","id":"20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597c34f0-6503-424b-9ad1-6ff0b7c1d75a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","timestamp":"2019. december. 06. 13:46","title":"Halálra fagyott a söröző előtt: emberölés miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk koncentrálni. A jelek szerint jól sikerültek a tesztek.","shortLead":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk...","id":"20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1efd-0675-428c-b9d9-cb3c077d1875","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","timestamp":"2019. december. 04. 18:03","title":"Kitalált valamit a Google, hogy ne nyúlkáljunk folyton a telefonunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly fennakadások vannak. A munkabeszüntetés az Emmanuel Macron által javasolt nyugdíjreform miatt kezdődött, s a következő pár napban eldőlhet, miként alakul a francia államfő politikai jövője.","shortLead":"A csütörtökön kezdődött általános sztrájk miatt megbénult Franciaország tömegközlekedése és más szektorokban is komoly...","id":"20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87bb761e-4127-4570-9c91-b0c3cb92704c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43845cdd-2920-460e-a1c3-75461f48c304","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Egesz_Franciaorszag_sztrajkol_Macron_jovoje_a_tet","timestamp":"2019. december. 05. 17:15","title":"Bezárt az Eiffel-torony is, Macron jövője a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló kvalifikációs világbajnokság csoportköréből. Nem jött össze. Kovacsicsék végig vezettek, a második félidőt hat gólos előnyről kezdték, ezt dolgozták le a románok, és fordítottak az utolsó másodpercekben. 28-27 lett a vége.","shortLead":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló...","id":"20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3016780d-a539-4500-a48d-7a01a6f8e837","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","timestamp":"2019. december. 06. 11:01","title":"Kézilabda-vb: drámai végjátékban esett ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","shortLead":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","id":"20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172d2997-0610-420b-a95e-27edcb73e900","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","timestamp":"2019. december. 05. 09:32","title":"Itt az első komoly ízelítő az új James Bond-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak menekülttáborba a horvát rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak...","id":"20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de012e0-04c6-4a2e-96e9-4b5a8ab28ba3","keywords":null,"link":"/360/20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2019. december. 06. 08:00","title":"Radar360: Karácsony totális Fidesz-felügyeletről beszél, lesújtó a véleményünk az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]