[{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz, miként lehetne orvosolni a problémát.","shortLead":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz...","id":"20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c77fd-68e9-4e43-87fa-c145ae109f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","timestamp":"2019. december. 04. 19:03","title":"Gond van a nyáron bemutatott 13 colos MacBook Próval, mutatjuk, hogyan lehet megjavítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too a legjobb kezekben lehetne egy stand-uposnál – különösen akkor, ha neki magának van elszámolnivalója. De Louis C. K. úgy döntött, hogy inkább megússza.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too...","id":"20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c433c96-332d-4967-8880-0f6f125868f6","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Louis C. K. nem szabadul a maszturbálástól, de már inkább Auschwitzon poénkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccf703-4d5c-45e0-9e40-0125cd2a919e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közpénzzel tömik a Fideszben különutasnak számító Lázár János választókörzetében működő, KESMA-tól független médiáját is.","shortLead":"Közpénzzel tömik a Fideszben különutasnak számító Lázár János választókörzetében működő, KESMA-tól független médiáját...","id":"20191204_Lazar_fuggetlen_mediajat_is_kozpenzbol_turbozzak_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eccf703-4d5c-45e0-9e40-0125cd2a919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec7c2f2-1521-480f-b79d-484507f134b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lazar_fuggetlen_mediajat_is_kozpenzbol_turbozzak_fel","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Furcsán kapta meg a közpénzes megbízást Lázár „független médiája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2825c88b-28fe-4314-8336-efe60759aaa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóra vették, ahogyan egy hajléktalant lelök a villamosról egy hőzöngő utas. A BKV szerint a villamosvezető nem észlelte a történteket, a rendőrség hivatalból nyomozást indított. ","shortLead":"Videóra vették, ahogyan egy hajléktalant lelök a villamosról egy hőzöngő utas. A BKV szerint a villamosvezető nem...","id":"20191205_Videora_vettek_ahogy_lelok_egy_hajlektalant_a_villamosrol_egy_hozongo_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2825c88b-28fe-4314-8336-efe60759aaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d888a6d-3f8c-4ae0-809e-99d5f797b07c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Videora_vettek_ahogy_lelok_egy_hajlektalant_a_villamosrol_egy_hozongo_utas","timestamp":"2019. december. 05. 17:55","title":"Nyomozást indít a rendőrség a hajléktalant villamosról lelökő férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában? A Social Design Cookbook ígérete szerint egy-egy program sikere nemcsak megjósolható, hanem meg is tervezhető.","shortLead":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában...","id":"20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99cdb8d-f673-417f-8d9e-90ddf3dd70b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","timestamp":"2019. december. 05. 14:15","title":"Hogyan szervezzünk sikeres társadalmi együttműködéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]