Meghalt egy magyar turista Malajziában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","shortLead":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","id":"20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f914-2186-4a36-9e90-df11000ec5d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","timestamp":"2019. december. 05. 10:14","title":"Batman-fegyvert kapnak a rendőrök Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","shortLead":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","id":"20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55965a85-e147-4371-9b8b-32a457485344","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","timestamp":"2019. december. 04. 15:13","title":"Rómeó és Júlia története ihlette a Pirelli 2020-as naptárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat...","id":"20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef02baaa-0b66-41fd-a40e-da391eb64022","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","timestamp":"2019. december. 05. 11:35","title":"Napokig bujkált Kaposvár mellett egy brutálisan összevert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","shortLead":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","id":"20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17989574-ddd5-4c8b-bfa6-d7f07be924f7","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","timestamp":"2019. december. 05. 12:57","title":"Havi egyszer kellene csak beszedni az új fogamzásgátló tablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","shortLead":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","id":"201949_ot_pont_jeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d1a1fd-b69d-4306-9a58-0a8efa3c781b","keywords":null,"link":"/360/201949_ot_pont_jeles","timestamp":"2019. december. 06. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A közpénzlicit megy, a közös gondolkodás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]