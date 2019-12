A 10. legnépszerűbb név lett a Mohamed az amerikai újszülötteknél

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","shortLead":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","id":"20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c0a7a-9b75-430e-93aa-785af187f5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","timestamp":"2019. december. 06. 13:03","title":"Összetörjük magunkat az okostelefon miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból mennyi jósolta meg helyesen a bekövetkező eseményeket. Kiderült, jóval több mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból...","id":"20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6152b72-89be-43ae-a1e5-7be1fb8672ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 06. 16:03","title":"Bebizonyították: hallgatnunk kellene a számítógépekre, ha fel akarunk készülni a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró ügye.","shortLead":"Két évvel a meggyilkolása után okozott kormányválságot és vezetett a feltételezett megbízó letartóztatásához a máltai...","id":"201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba146006-95d8-4213-8492-6b12e0282b83","keywords":null,"link":"/360/201949__malta__kormanyvalsag__ujsagirohalal__szigeti_szoveveny","timestamp":"2019. december. 05. 15:00","title":"A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","shortLead":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","id":"20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796baf8c-646e-4793-affb-c0d66a28d815","keywords":null,"link":"/sport/20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:41","title":"Vigasztalja Orbán a kézilabda-válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenete is van a videónak.","shortLead":"Fontos üzenete is van a videónak.","id":"20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62bade1f-f4a0-4350-8f2d-8488d99ec710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3de9c0-1708-436e-866c-38f1247909e9","keywords":null,"link":"/elet/20191205_A_keteves_Arthurral_hoditotta_meg_a_vasarlok_szivet_egy_walesi_kisbolt_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2019. december. 05. 11:52","title":"A kétéves Arthurral hódította meg a vásárlók szívét egy walesi kisbolt karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]