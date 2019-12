Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni a Firefoxhoz.","shortLead":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni...","id":"20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b67fd39-047f-4e0a-acde-94abe0e964a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","timestamp":"2019. december. 06. 09:03","title":"Letiltották az AVG és az Avast programjait, miután kiderült, hogy túlságosan leskelődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","shortLead":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","id":"20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710d7f58-8971-4a2e-97e3-2ac9de4b267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","timestamp":"2019. december. 06. 06:18","title":"Szexista szobabicikli-reklám miatt veszített 1,5 milliárd dollárt egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás tetszik, az kétesélyes, de az biztos, hogy a vételár változásával mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás...","id":"20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d1f94-7e49-43c5-87f4-f743bc176fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","timestamp":"2019. december. 05. 12:03","title":"Bombameglepetéssel jöhet februárban a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","shortLead":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","id":"20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2952e940-f78b-4be8-9f4f-0195074b8d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","timestamp":"2019. december. 06. 09:33","title":"Kijelzőt rak a kólásüvegekre a Coca-Cola az új Csillagok háborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","shortLead":"Környezetvédelmi szempontok miatt betiltatnák az első osztályt a rövidtávú utakon. ","id":"20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f92ba-9cbd-45ee-9365-1119ea8ec7ad","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_legitarsasag_Wizz_Air_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 05. 16:52","title":"A Wizz Air radikális változtatásra szólította fel a légitársaságokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","shortLead":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","id":"20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a266a75d-ae56-40ba-8dfc-c472834cccf9","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","timestamp":"2019. december. 07. 10:25","title":"Donald Tusk: Orbán mindig lojális volt hozzám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyész a megismételt elsőfokú eljárásban meghozott, tíz ember bűnösségét kimondó ítélet súlyosítását indítványozta, a védők pedig annak abszolút hatályon kívül helyezését vagy módosítását kérték.","shortLead":"Az ügyész a megismételt elsőfokú eljárásban meghozott, tíz ember bűnösségét kimondó ítélet súlyosítását indítványozta...","id":"20191205_Vorosiszapper_megkezdodott_a_masodfoku_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d357197b-e743-40cf-b662-dfafc0c26772","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Vorosiszapper_megkezdodott_a_masodfoku_eljaras","timestamp":"2019. december. 05. 18:46","title":"Vörösiszapper: megkezdődött a másodfokú eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]