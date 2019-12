Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói is nyilatkozatott tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a hatalmi visszaélések az elkövetőket minősítik, nem pedig az egyetem egészét.","shortLead":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec31c2-3f1f-4906-86a0-8d19ec1bd59f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 15:13","title":"Megszólalt a szakma a Színművészetit ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs ismét véleményt fűzött egy hírhez, ezúttal Hadházy Ákos akciójához.","shortLead":"Németh Balázs ismét véleményt fűzött egy hírhez, ezúttal Hadházy Ákos akciójához.","id":"20191205_m1_nemeth_balazs_hirado_komment_velemeny_hadhazy_akos_tabla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee78c1e-ca34-45f4-94ba-7235697e7e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_m1_nemeth_balazs_hirado_komment_velemeny_hadhazy_akos_tabla","timestamp":"2019. december. 05. 13:15","title":"Megint eljárás indult az M1 kommentáló bemondója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ece2a-7140-4639-8abd-82caf0db5ae0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úszni indult, de nem tért vissza. Úgy tudni, egy bélmegyeri háziorvosról van szó.","shortLead":"Úszni indult, de nem tért vissza. Úgy tudni, egy bélmegyeri háziorvosról van szó.","id":"20191206_malajzia_magyar_turista_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ece2a-7140-4639-8abd-82caf0db5ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9e707d-8c7d-42b8-9070-1f7cd99d7e13","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_malajzia_magyar_turista_haziorvos","timestamp":"2019. december. 06. 10:24","title":"Meghalt egy magyar turista Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás a feladatra. A rendelkezésre álló keretnek kevesebb, mint a felét költötték el eddig.","shortLead":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás...","id":"20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d1557-fd76-483e-b03a-786f95c248a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","timestamp":"2019. december. 06. 14:14","title":"Uniós pénz van a magyarországi roma gettók felszámolására, de alig történik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslathoz: magára az Országgyűlésre ne vonatkozzon az a határidő, amely mindenki mást köt.","shortLead":"Érdekes javaslatot tesz a törvényalkotási bizottság az „egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások...","id":"20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d367e-81e8-4cec-89ab-2d55f6075e03","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Az_Orszaggyules_attol_autonom_ha_nem_kell_hataridore_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 06. 11:38","title":"Az Országgyűlés attól autonóm, ha nem kell határidőre válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban járt így.","shortLead":"Az Apple okosórája gyakran váratlan helyzetekben is bekapcsol, hogy tájékoztassa viselőjét. Egy brit időjós élő adásban...","id":"20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94cb3c3e-784e-46b9-9629-40aa7110c215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef144a9-9a7c-43dd-852c-35ce43c3e26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_siri_digitalis_asszisztens_apple_watch_idojaras","timestamp":"2019. december. 06. 11:03","title":"Javában ment az időjárás-előrejelzés, amikor közbeszólt a meteorológus okosórája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]