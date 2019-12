Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","id":"20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34682025-4037-49a9-8ac3-4b096f0f773b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","timestamp":"2019. december. 06. 17:42","title":"Eltűnés miatt keresi a rendőrség Bujdosó Krisztofert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","shortLead":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","id":"20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a35c2-ba65-4b3f-ac8d-fadac97b5950","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Figyelmeztetést adtak ki az ónos eső és a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak, hanem „szerencsésen versenyeztek”. Eszerint Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak igencsak nagy szerencséje volt az elmúlt években. Simicska Lajos ehhez képest szerény eredménnyel zárta NER-karrierjét.","shortLead":"Bencsik András jobboldali megmondóember a minap egy műsorban az oligarchákra utalva azt mondta, szerinte ők nem loptak...","id":"20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce538c-4b48-47db-9970-e5f3a05237fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_meszaros_szijj_kozbeszerzes_epitoipar","timestamp":"2019. december. 06. 06:30","title":" Így tettek zsebre 2071 milliárdot Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt tartanak meg a Józsefvárosban, a többit máshol fogják használni.","shortLead":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt...","id":"20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08de9ad-6d40-4c7b-9eb4-7804a79bd337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","timestamp":"2019. december. 07. 15:55","title":"Pikó: Sára Botondék 150 millió forintot költöttek autóhasználatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig elég furcsa ez a tél.","shortLead":"Eddig elég furcsa ez a tél.","id":"20191207_Kodos_nyalkas_idonk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee56169-2474-4701-b502-f7aac3077711","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Kodos_nyalkas_idonk_lesz","timestamp":"2019. december. 07. 06:07","title":"Ködös, nyálkás időnk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","shortLead":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","id":"20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0e3fd-33fb-4363-9a5b-0215982aaa22","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"760 millióval támogatja a kormány a keresztény könnyűzenét játszó fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]