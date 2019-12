Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek az összefogás miatt dulakodott.","shortLead":"Sallai Róbert Benedek az összefogás miatt dulakodott.","id":"20191206_Eliteltek_a_Hadhazyt_felloko_volt_LMPst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6dba8-c4ba-426b-8b58-71172e97791b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eliteltek_a_Hadhazyt_felloko_volt_LMPst","timestamp":"2019. december. 06. 14:52","title":"Elítélték a Hadházyt fellökő volt LMP-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","shortLead":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","id":"20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7b4b20-362b-42b1-a3e7-20f95ef08061","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","timestamp":"2019. december. 07. 10:15","title":"Elon Musk megnyerte a pedofilozós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni a Firefoxhoz.","shortLead":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni...","id":"20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b67fd39-047f-4e0a-acde-94abe0e964a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","timestamp":"2019. december. 06. 09:03","title":"Letiltották az AVG és az Avast programjait, miután kiderült, hogy túlságosan leskelődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös századik naphoz közeledve talán már nem annyira kockázatos kimondani: a modell működik!","shortLead":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös...","id":"20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24f1fbe-0d56-439c-8c5a-b29cce91c03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"hvg360: három hónap, 9000 előfizető, és megyünk tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban gázszagot lehetett érezni.","shortLead":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban...","id":"20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c200c548-08d9-40c9-87ff-9240a46b5db9","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","timestamp":"2019. december. 06. 19:40","title":"Eddig 5 halottja és 40 sérültje van a brutális eperjesi gázrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Harapófogóba került a francia államfő.","shortLead":"Harapófogóba került a francia államfő.","id":"20191206_Macron_sztrajk_franciaorszag_nyugdjreform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91ea145-ebdf-4c03-bcbd-b6f920f84558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Macron_sztrajk_franciaorszag_nyugdjreform","timestamp":"2019. december. 06. 13:20","title":"Macron erőpróbája: közlekedési sztrájk immár második napja Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f181b9-7e56-48fd-a15d-4399c27a50a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"WC-csészére állva videózott, de lebukott.","shortLead":"WC-csészére állva videózott, de lebukott.","id":"20191206_Folyton_lebukott_a_Balaton_Sound_kukkoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69f181b9-7e56-48fd-a15d-4399c27a50a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6d8e3-7bdf-423d-9832-1cb058be81a2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Folyton_lebukott_a_Balaton_Sound_kukkoloja","timestamp":"2019. december. 06. 08:28","title":"Felfüggesztett börtönbüntetést kértek a Balaton Sound kukkolójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]