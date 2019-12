Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","shortLead":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","id":"20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9df78b-d8a6-407a-a011-39d9b4559dfe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","timestamp":"2019. december. 11. 09:18","title":"A kormány 66 millió forintot küld egy jeruzsálemi múzeum bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","shortLead":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","id":"20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf26b7f-b113-41b5-8820-5ba92fa6e2ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","timestamp":"2019. december. 09. 18:03","title":"Tudja, mik élnek a vízben 18, 180 vagy akár 6000 méteren? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","id":"20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63238820-7644-436c-87a2-0010f1510265","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","timestamp":"2019. december. 10. 07:45","title":"Eddig összesen 72 millió forintra büntették a parlamenti képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony Gergelynek is van három lehetősége. Budapest főpolgármestere komoly kellemetlenséget is tudna okozni a fideszes vezetésnek, ha nem érdekelné ennek anyagi vagy erkölcsi ára. A színházak sorsáról megindult a magyar politika következő szkander meccse.","shortLead":"Míg az Orbán-kormány a maga részéről újraalkotja a pártállami kultúrpolitikát meghatározó TTT-t, addig Karácsony...","id":"20191211_Adj_kiraly_Katonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256de85-1841-4ef7-8215-622b8eb53254","keywords":null,"link":"/360/20191211_Adj_kiraly_Katonat","timestamp":"2019. december. 11. 06:30","title":"Nyelni vagy nem nyelni? Karácsonynak több opciója van, mint azt Orbán szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a601be-4650-4e15-90a9-b9e3ddd80b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben itthon a kulturális életet érintő törvénymódosítás miatt tüntetnek.","shortLead":"Miközben itthon a kulturális életet érintő törvénymódosítás miatt tüntetnek.","id":"20191209_kormanytamogatas_erdely_szinhaz_tarsulat_eloterjesztes_kultura_torvenycsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a601be-4650-4e15-90a9-b9e3ddd80b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b00481-7891-4457-aa9e-53422a96b253","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_kormanytamogatas_erdely_szinhaz_tarsulat_eloterjesztes_kultura_torvenycsomag","timestamp":"2019. december. 09. 18:33","title":"A kormány elkezdte megtömni az erdélyi színházak zsebeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nyugalmat hozhat a bíróságokra Handó Tünde utódjaként Senyei György Barna, aki vérbeli bíróként nyilvánult meg eddigi valamennyi meghallgatásán. Más kérdés, milyen lehetőségei lesznek ahhoz, hogy biztosítsa az ítélkezés függetlenségét.","shortLead":"Nyugalmat hozhat a bíróságokra Handó Tünde utódjaként Senyei György Barna, aki vérbeli bíróként nyilvánult meg eddigi...","id":"20191210_Nagyon_varjak_Hando_Tunde_utodjat_a_birosagokon_de_megmentonek_keves_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca83f2b-5701-4bbe-9643-352c9557156a","keywords":null,"link":"/360/20191210_Nagyon_varjak_Hando_Tunde_utodjat_a_birosagokon_de_megmentonek_keves_lesz","timestamp":"2019. december. 10. 07:00","title":"Nagyon várják Handó Tünde utódját a bíróságokon, de megmentőnek kevés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f120dcc1-ae3c-44d0-a9f8-2a0eaa030e9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","shortLead":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","id":"20191211_Elektromos_Hummerjaval_furikazott_a_Terminator__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f120dcc1-ae3c-44d0-a9f8-2a0eaa030e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912f8edf-99fe-4f05-ac45-0196f16c395d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Elektromos_Hummerjaval_furikazott_a_Terminator__video","timestamp":"2019. december. 11. 10:29","title":"Múltkor egy katonai csapatszállítóval, most egy elektromos Hummerrel ment vásárolni Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]