[{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi...","id":"20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3bf75-d197-478f-bb00-2d9f78c6f24e","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. december. 12. 08:02","title":"Eltitkoltak egy súlyos fertőzést a bázakerettyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","shortLead":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","id":"20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2331dc9-117f-44f1-8b40-a7b450a5375e","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 11. 14:59","title":"Ingyen utazhatnak a BKK járatain a budapesti álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta most először lépett egy olyat a YouTube, ami valóban segíthet visszaszorítani a gyűlöletbeszédet és a zaklató, sértő videókat, megjegyzéseket.","shortLead":"Hosszú évek óta most először lépett egy olyat a YouTube, ami valóban segíthet visszaszorítani a gyűlöletbeszédet és...","id":"20191211_youtube_gyuloletbeszed_felhasznaloi_feltetelek_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7506cc5d-b139-429e-aed7-068e5582b48e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_youtube_gyuloletbeszed_felhasznaloi_feltetelek_zaklatas","timestamp":"2019. december. 11. 18:03","title":"Hozott egy új szabályt a YouTube, sokkal jobb hely lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19745d2d-9e0f-45bc-9377-95e957aae424","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gyakorolt nyomás miatt két vádpontot fogalmaz meg Donald Trump ellen a demokrata többségű képviselőház, s ha megszavazza, az új év az elnök felmentéséről szóló tárgyalással indulhat a szenátusban.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gyakorolt nyomás miatt két vádpontot fogalmaz meg Donald Trump ellen a demokrata...","id":"20191211_Mindenki_elkonyvelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19745d2d-9e0f-45bc-9377-95e957aae424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d320cf2-4337-49a2-aff0-f6b8890531ba","keywords":null,"link":"/360/20191211_Mindenki_elkonyvelte","timestamp":"2019. december. 11. 15:30","title":"Az évtized politikai meccse következik Trump és a demokraták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ma is 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a jövő héten viszont ennél is melegebb várható.","shortLead":"Már ma is 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a jövő héten viszont ennél is melegebb várható.","id":"20191213_idojaras_jelentes_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341f1936-07ca-40b1-9e9a-e81f597b5a96","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_idojaras_jelentes_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma","timestamp":"2019. december. 13. 07:11","title":"Nem vicc, tényleg visszajön az ősz, 17 fok várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]