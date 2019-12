Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","shortLead":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","id":"20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d000e1-0e55-43ee-9b41-c0d08954ef26","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 17. 18:33","title":"24 méteres karácsonyfát állítottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","shortLead":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","id":"20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b3029-c524-4efe-be1c-3b974b9bf214","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. december. 17. 22:01","title":"Tízezrek tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce383bda-d55b-448e-b099-64fce373ba7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa volt 38 év után az első katolikus egyházfő, aki Japánba látogatott. Amíg ott tartózkodott üzemanyagcellás autót használt.","shortLead":"Ferenc pápa volt 38 év után az első katolikus egyházfő, aki Japánba látogatott. Amíg ott tartózkodott üzemanyagcellás...","id":"20191217_hidrogennel_hajtott_papamobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce383bda-d55b-448e-b099-64fce373ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25790425-a2dd-477d-b93b-a209b414a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_hidrogennel_hajtott_papamobil","timestamp":"2019. december. 17. 17:22","title":"Már hidrogénnel hajtott pápamobil is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia jogi dokumentációjára vonatkozó legmagasabb szintű titkosítást. Így már hozzájuk férhetnek a hatóságok. \r

\r

","shortLead":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések...","id":"20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd769f2-2dc4-4f2d-9e5a-51f60ef4f10e","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","timestamp":"2019. december. 17. 17:56","title":"Ferenc pápa döntött: már nem titkosak a pedofil papok aktái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Twitteren bukkant fel egy kép arról, milyen lehet a Galaxy S11 és a Galaxy S11+ kijelzővédője.","shortLead":"Ezúttal a Twitteren bukkant fel egy kép arról, milyen lehet a Galaxy S11 és a Galaxy S11+ kijelzővédője.","id":"20191217_samsung_galaxy_s11_galaxy_s11_plus_kijelzovedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeb65c7-c024-4f65-9c63-dccb83c377d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_samsung_galaxy_s11_galaxy_s11_plus_kijelzovedo","timestamp":"2019. december. 17. 17:03","title":"Árulkodó fotó mutatja, milyen lehet a Galaxy S11 és S11+, de van valami furcsa a képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","shortLead":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","id":"20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a44bb-93c1-40b5-8355-02fa36798a37","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","timestamp":"2019. december. 19. 08:29","title":"A főváros nem fizeti ki a Biodóm befejezésének a költségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]