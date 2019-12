Lemondásra szólította fel határozatában az Európai Parlament Joseph Muscat máltai kormányfőt. A politikus ugyan bejelentette lemondási szándékát, miután a rendőrség kihallgatta kabinetfőnökét Daphne Caruana Galizia meggyilkolt újságírónő ügyében. Az ellenzéki oknyomozó újságírónőt 2017 októberében robbantotta fel néhány maffiózó Málta szigetén.

A miniszterelnök január 12-én akar távozni, de az európai képviselők ezt azonnal szükségesnek tartják, mondván Joseph Muscat akadályozza az igazságszolgáltatást az igazság kiderítésében. Az Európai Parlament, amely óriási többséggel fogadta el a határozatot (690 képviselőből 581-en szavaztak igennel) később enyhítette a megfogalmazást, de a lényeg nem változott: a hatalom politikai nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra Máltán, ez pedig ellenkezik az Európai Unió alapszerződésével.

A 7-es cikkely nem hatékony: ágyu lőpor nélkül

Az Európai Parlament eredetileg a hetes cikkely alkalmazásával akarta megfenyegetni Máltát, de azután letett erről - jelentette a Guardian brüsszeli tudósítója. Lengyelország és Magyarország kapcsán azonban rádöbbentek az EP tagjai, hogy a hetes cikkellyel igen nehéz elérni a jogállami normák betartatását a tagállamokban.

Sven Giegold zöld képviselő ezt úgy fogalmazta meg a Guardiannek, hogy a hetes cikkely olyan, mint az ágyu lőpor nélkül. Ezért az EU parlament nem is ezzel kísérletezik Máltával szemben, hanem azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy forduljon az Európai Bírósághoz. Nem közvetlenül Daphne Caruana Galizia meggyilkolását használhatnák fel ehhez hanem azt a két fontos ügyet, melyet az oknyomozó újságírónő feszegetett a halála előtt.

Arany útlevél

Málta kormánya pénzért árulta az ország útleveleit, melyek számos kétes figurának biztosítottak mozgási lehetőséget az Európai Unióban, sőt azon kívül is. A kormányzat tagjai személyesen is profitáltak az arany útlevelekért leperkált euró illetve dollár százezrekért. A miniszterelnök nejének számláira is érkeztek utalások - írta meg Daphne Caruana Galizia. Halála után vizsgálat indult Máltán, de a miniszterelnök saját emberei nem találtak semmi kivetnivalót Joseph Muscat cselekedeteiben. A miniszterelnök neje visszafizetett egy kisebb összeget, és ezzel Máltán le is zárult az ügy, de Európa nem hagyta annyiban. Annál is kevésbé tehette ezt meg, mert Azerbajdzsán tagja az Európa Tanácsnak.

Alijev elnök Máltán keresztül pénzelte a kaviárdiplomáciát

A leleményes azeri államfő, aki Magyarországtól a baltás gyilkost vásárolta meg, európai politikusokat kívánt hazája szolgálatába állítani. Ehhez bankot hozott létre Málta szigetén, mely pénzelte a „kaviárdiplomáciát”. Daphne Caruana Galizia bőségesen irogatott erről is. Részben neki köszönhető, hogy ez a pénzmosással foglalkozó bank megszűnt Máltán. Ameddig fennállt, igen jó viszonyt ápolt a kormányzattal, és különösen Keith Schembri kabinetfőnökkel, aki kétszer is választást nyert Joseph Muscat-nak, de az is kiderült róla: kapcsolatban állt az újságírónő gyilkosaival.

Yorgen Fenech üzletember az ügyészség szerint felbérelt néhány maffiózót , hogy robbantsák fel Daphne Caruana Galizia autóját. A maffiózókat hamar elkapták, de a felbujtó személye sokáig homályban maradt. Nem véletlenül: a gyanú szerint a majd mindenható kabinetfőnök befolyásolta a rendőrség nyomozását és mindenről tájékoztatta a felbújtót. Amikor kiderült, hogy egy maffiózó vádalku keretében vallott a hatalomhoz közel álló üzletemberre, akkor Yorgen Fenech telefonüzenetet kapott a kabinetfőnöktől: tűnj el! A felbújtó meg is fogadta a jó tanácsot, luxusjachtján menekült, de hiába. A parti őrség hajói megállították, és jelenleg cellájában csücsül.

És itt jön a jogi csavar: a kormányfőnek Máltán joga van arra, hogy vádalkut ajánljon illetve azt megakadályozza. A miniszterelnök nyilvánvalóan attól tart, hogy az elcsípett felbújtó esetleg rávall, ezért követeli az Európai Parlament, hogy a miniszterelnök azonnal mondjon le, és ne befolyásolja az igazságszolgáltatást!

A család kezdettől fogva Muscat miniszterelnököt gyanúsítja

Máltán kicsi az elit: mindenki mindenkit személyesen ismer. Daphne Caruana Galizia célkeresztjében ott volt a miniszterelnök, akinek a jóváhagyása nélkül nem működhetett volna az arany útlevél biznisz vagy a nagy azeri pénzmosás, mely a kaviár diplomáciát szolgálta. Az újságírónő családja azt állítja, hogy maga a miniszterelnök adta ki az utasítást Daphne Caruana Galizia meggyilkolására. Erre egyelőre nincsen bizonyíték, de a kormányfő mindent meg is tesz azért, hogy ne is találjanak. Most az Európai Bizottságon a sor, mert a parlament felhívásának nincs jogi következménye. Az új igazságügyi biztos, Didier Reynders nemrég levelet írt Málta igazságügyi miniszterének, és felszólította a jogállami normák betartására. Válasz egyelőre nem jött Málta szigetéről.