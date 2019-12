Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év embere volt idén. Aktivizmusa ezzel együtt megosztó: támogatói szerint az általa kezdeményezett péntekenkénti iskolás klímasztrájkokkal lassan sikerül felhívni az emberiség figyelmét a földi életet veszélyeztető, közeledő klímaválságra, míg ellenfelei azt állítják, a svéd diáklányt a baloldali politikusok és a zöld üzletben érdekelt vállalatok tolják maguk előtt. ","shortLead":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év...","id":"20191223_grete_thunberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7c29c7-6a29-4964-946d-e53c583045e5","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_grete_thunberg","timestamp":"2019. december. 23. 14:10","title":"Greta Thunberg, a rettenetes ellenfél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","shortLead":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","id":"20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2878e66b-3ab5-42ff-a4aa-9abe93c66df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","timestamp":"2019. december. 23. 17:22","title":"69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","shortLead":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","id":"20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3525e2-5d0f-4157-83f5-95b6fcc86d39","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","timestamp":"2019. december. 23. 21:10","title":"A szlovák elnök hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria döntése a kollektív szerződés hatályon kívül helyezéséről bonyolította némileg az utalásokat.","shortLead":"A Kúria döntése a kollektív szerződés hatályon kívül helyezéséről bonyolította némileg az utalásokat.","id":"20191223_Duheben_visszautalta_egy_mento_az_ev_vegi_juttataskent_kapott_4500_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c5acf-4069-4901-8045-544545eb1119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Duheben_visszautalta_egy_mento_az_ev_vegi_juttataskent_kapott_4500_forintot","timestamp":"2019. december. 23. 07:55","title":"Dühében visszautalta egy mentő az év végi juttatásként kapott 4500 forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","shortLead":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","id":"20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c80fd8-269e-4cce-9a26-35e621fc1915","keywords":null,"link":"/elet/20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","timestamp":"2019. december. 23. 20:30","title":"Méretes olajfolt fenyegeti a galápagosi teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","shortLead":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","id":"20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f9127-2fdf-4b3c-bed5-3c219f4e54be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","timestamp":"2019. december. 24. 07:59","title":"Százmilliárdot költ karácsonyi ajándékokra a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós” kistestvérét. ","shortLead":"Ha hinni lehet a Weibón terjedő új képeknek, a Samsung már el is készítette az összehajtható Galaxy Fold “kagylós”...","id":"20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7578f4cc-e51f-4320-8655-19cc8c04e41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d231c5-c81e-4ebd-8d2a-3eef34a00841","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_samsung_galaxy_fold_2_fliptelefon_kagylotelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. december. 23. 11:03","title":"Izgalmas mobilt dobhat piacra a Samsung, ezt máshogy kell becsukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]