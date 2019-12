Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Mindössze három ittas vezetőt kapcsoltak le a rendőrök december 24-én" - 7 súlyos és 21 könnyű sérüléssel végződő baleset történt kedden. 2019. december. 25. 06:36

"Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat" - Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye. 2019. december. 25. 12:03

"Hivatalosnak tűnő képek: ilyen lesz a Galaxy Note10 család legolcsóbb tagja?" - Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek szivárogtak ki az SM-N770F modellszámú készülékről, amely vélhetően a Galaxy Note10 Lite. 2019. december. 24. 10:03

"Az év, amikor a szegényeknek elegük lett a gazdagokból" - Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és vagyoni különbségek miatt tüntetők hulláma. A magukat kisemmizetteknek érzők felháborodását a közgazdászok nem vitatják, azt azonban igen, hogy a kép annyira leegyszerűsített lenne, mint amilyet a baloldali ideológusok festettek. 2019. december. 26. 08:15

"A Helsinki jogásza: Közügy, hogy hogyan szóltak bele fideszes politikusok önkormányzati újság szerkesztésébe" - Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos elvekből és a hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatból is. 2019. december. 25. 20:28

"Putyinék leválasztották egész Oroszországot a globális internetről" - Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott a globális internetről. 2019. december. 25. 13:03

"A szíriai hadsereg több mint 40 települést foglalt el Idlíb tartományban" - A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont ellenőrzése alá az ország észak-nyugati Idlíb tartományában - közölte kedden a szíriai hadsereg parancsnoksága. 2019. december. 24. 17:55

","shortLead":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

"Sebastian Kurz kipiheni magát, folytatódnak a koalíciós tárgyalások" - A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány. 2019. december. 25. 12:22