Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","id":"20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17313bd2-b886-4760-998b-73bca59ae857","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","timestamp":"2019. december. 27. 15:25","title":"Ne kösse láncra a kutyáját petárdázás idején!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány a vízipipákat is elsodorta.","shortLead":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány...","id":"201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad62237-4a10-4f77-a284-a9d5ce8f744c","keywords":null,"link":"/360/201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","timestamp":"2019. december. 27. 09:30","title":"Vége a füstös kávéházi hangulatnak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af079b5-f754-40f7-b4ff-15e94e3035e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió bármikor szívesen látná ismét tagjainak sorában a kilépni készülő Nagy-Britanniát - írta csütörtökön megjelent cikkében Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Unió bármikor szívesen látná ismét tagjainak sorában a kilépni készülő Nagy-Britanniát - írta csütörtökön...","id":"20191226_Timmermans_az_EU_szivesen_latna_ismet_tagjainak_soraban_NagyBritanniat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af079b5-f754-40f7-b4ff-15e94e3035e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d2925f-ef20-447a-a44e-cf087cdc4520","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Timmermans_az_EU_szivesen_latna_ismet_tagjainak_soraban_NagyBritanniat","timestamp":"2019. december. 26. 16:42","title":"Timmermans: az EU szívesen látná ismét tagjainak sorában Nagy-Britanniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","shortLead":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","id":"20191227_hideg_szel_teli_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b802322-492c-4bce-a4c0-17b6dc33780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_hideg_szel_teli_idojaras","timestamp":"2019. december. 27. 20:26","title":"Jön a hideg meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","shortLead":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","id":"20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f93351-3cde-4ca2-8461-99475e339e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","timestamp":"2019. december. 27. 15:00","title":"106 milliárd forintért vehet motorvonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","shortLead":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","id":"20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739a99b-8c17-445a-a43c-9feae72c2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","timestamp":"2019. december. 27. 13:15","title":"Olyan sok orosz él vagy fordul meg Hévízen, hogy ortodox templomot építenek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]