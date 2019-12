Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","shortLead":"Ismert és kevésbé ismert művész alkotásait láthatjuk, különleges tálalásban.","id":"201951_becsi_kiallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc66508-8267-48a5-b097-b23e4d781bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13018993-6b9a-4703-a3d5-a804d89fe43d","keywords":null,"link":"/360/201951_becsi_kiallitasok","timestamp":"2019. december. 26. 12:15","title":"Ha kiállításokról van szó, Bécs kitesz magáért, ez most így van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. 