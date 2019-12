Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet mostantól csak telefonszámmal használni a Messengert, az üzengetéshez mindenképp Facebook-fiók kell. A változtatást titokban hajtotta végre a közösségi oldal.","shortLead":"Nem lehet mostantól csak telefonszámmal használni a Messengert, az üzengetéshez mindenképp Facebook-fiók kell...","id":"20191227_facebook_messenger_uzenetkuldes_telefonszam_fiok_letrehozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454c51b-65c4-453d-96fc-c7c4c5bcea3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_messenger_uzenetkuldes_telefonszam_fiok_letrehozasa","timestamp":"2019. december. 27. 19:03","title":"Változtatott karácsonykor a Messengeren a Facebook, eltűnt egy kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön a klímabarát működésre.","shortLead":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön...","id":"20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88712dc-e0f2-45d8-b095-7ed7101eca60","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 28. 12:56","title":"Mártha Imrét nevezte ki a Főtáv élére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban, hogy ki az ellenzék vezető ereje, illetve mi a legnagyobb kockázat a Fidesz számára.","shortLead":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban...","id":"20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a9040e-a168-4d68-9815-f725addd349a","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","timestamp":"2019. december. 28. 07:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Nem Orbán fárad, hanem a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A minisztérium is elismerte, hogy a Dominikai Köztársaságban letartóztattak két magyar férfit.","shortLead":"A minisztérium is elismerte, hogy a Dominikai Köztársaságban letartóztattak két magyar férfit.","id":"20191228_RTL_Ket_magyart_gyanusitanak_azzal_hogy_Dominikan_megeroszakoltak_egy_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183514f-28a8-4ee3-a257-9057384f181b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_RTL_Ket_magyart_gyanusitanak_azzal_hogy_Dominikan_megeroszakoltak_egy_not","timestamp":"2019. december. 28. 19:59","title":"RTL: Két magyart gyanúsítanak azzal, hogy Dominikán megerőszakoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második. ","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második. ","id":"20191229_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbcc8e-1c77-4bdb-9bcb-e334b9a19d84","keywords":null,"link":"/360/20191229_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_2","timestamp":"2019. december. 29. 12:00","title":"A leégett Notre Dame-tól az ibizai videóig - 2019 külföldi krónikája / 2. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","shortLead":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","id":"20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6eca77-4e86-4fc6-9174-9966932daa94","keywords":null,"link":"/elet/20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","timestamp":"2019. december. 27. 21:49","title":"Kerékpárostól kunyerált inni a kiszáradt koala – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]