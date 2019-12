Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","shortLead":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","id":"20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db1026-45e1-4d7a-a854-368517359ce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","timestamp":"2019. december. 30. 05:44","title":"KSH: javult a háztartások anyagi helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 83. percben még az Arsenal vezetett.","shortLead":"A 83. percben még az Arsenal vezetett.","id":"20191229_Idegenben_forditott_a_Chelsea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b2d2b-b33f-422f-b069-aa1f8374f556","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Idegenben_forditott_a_Chelsea","timestamp":"2019. december. 29. 17:40","title":"Idegenben fordított a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nemcsak a magyarság őstörténetét és a történelmi hősök névsorát próbálja átírni a kormány, hanem azt is meghatározná, ki mondhatja magát magyarnak. Pedig még az Orbán Viktor által kitüntetett történész is arra figyelmeztet: a hazaárulózás sehova sem vezet.","shortLead":"Nemcsak a magyarság őstörténetét és a történelmi hősök névsorát próbálja átírni a kormány, hanem azt is meghatározná...","id":"201951__magyarsagteljesitmeny__torzult_nemzettudat__patriotizmus__a_turul_koztarsasaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d038f2-e93c-4c35-88c8-426b5f789c9b","keywords":null,"link":"/360/201951__magyarsagteljesitmeny__torzult_nemzettudat__patriotizmus__a_turul_koztarsasaga","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Orbánék szerint csak az tekinthető magyarnak, aki támogatja a kormányt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","id":"20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4175e-1e0c-47a1-8d6a-4c29bb44fb09","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","timestamp":"2019. december. 30. 15:07","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy Starbucksot akartak kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására pedig már csak másfél nap maradt. Lista.","shortLead":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására...","id":"20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3984d4b-f5ac-4f23-bb4e-11d29e386315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","timestamp":"2019. december. 30. 10:12","title":"Jön az új év: drágul a cigi, a lottó és a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év után döntés született a Mol–INA vesztegetési ügyben, a volt horvát miniszterelnököt és a Mol elnök-vezérigazgatóját is elítélték. A Mol csalódottságának adott hangot, és visszautasítja a vádakat.","shortLead":"Két év után döntés született a Mol–INA vesztegetési ügyben, a volt horvát miniszterelnököt és a Mol...","id":"20191230_Hernadi_Zsolt_Molvezert_ket_ev_bortonre_iteltek_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e25f2-63a7-488c-83fb-0ccfa4356ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Hernadi_Zsolt_Molvezert_ket_ev_bortonre_iteltek_Horvatorszagban","timestamp":"2019. december. 30. 10:18","title":"Hernádi Zsolt Mol-vezért két év börtönre ítélték Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madridi légi irányítás tavaly november rossz információkat közölt a magyar alapítású társaság Madridba tartó gépének pilótájával. Az esetről most adták ki a jelentést a spanyol hatóságok.","shortLead":"A madridi légi irányítás tavaly november rossz információkat közölt a magyar alapítású társaság Madridba tartó gépének...","id":"20191230_Majdnem_osszeutkozzott_a_WizzAir_es_az_Air_Europa_gepe_Madrid_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94bd554-6be3-4d78-967b-68e4d63da544","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_Majdnem_osszeutkozzott_a_WizzAir_es_az_Air_Europa_gepe_Madrid_felett","timestamp":"2019. december. 30. 17:37","title":"Majdnem tragédiába vitte a Wizz Air gépét a madridi légi irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]