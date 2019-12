Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","shortLead":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","id":"20191230_szallas_arak_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db1170f-7607-4fab-a0e6-dc733fe4ef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_szallas_arak_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 09:42","title":"64 ezret költ szállásra szilveszterkor az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0696974a-7074-4ae7-913d-94d47bcc9f87","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Erős indulatokat kavaró vita tárgya ez a kérdés. És hogyan alakulnak a whisky aromái, ha különböző hőmérsékleten kóstoljuk?","shortLead":"Erős indulatokat kavaró vita tárgya ez a kérdés. És hogyan alakulnak a whisky aromái, ha különböző hőmérsékleten...","id":"20191229_Milyen_homersekleten_igyuk_a_whiskyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0696974a-7074-4ae7-913d-94d47bcc9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1141d6-bcf6-4973-833f-3a34db5feced","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191229_Milyen_homersekleten_igyuk_a_whiskyt","timestamp":"2019. december. 29. 19:15","title":"Milyen hőmérsékleten igyuk a whiskyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","shortLead":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","id":"20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782db99d-adc2-46fa-ab52-1629d883061b","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2019. december. 30. 18:40","title":"Diósgyőri legenda lett a Debrecen új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat. Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2019. december. 30. 07:30","title":"Ég, csíp, sajog \"odalent\": fókuszban az aranyér és az egészségtudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük csokorba a kimaradt jeleneteket. Kikapcsolódó tévé sem akasztotta meg az előadást (sőt viccesen jöttek ki belőle), rendezői változatot készítettek Tüttő Kata kampányvideójához és Chewbaccával tarkított történelemtesztet is összeállítottak. ","shortLead":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük...","id":"20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27325b8f-76ae-4917-ab7f-7588cb4e3589","keywords":null,"link":"/360/20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","timestamp":"2019. december. 30. 19:00","title":"A háttérhatalom sem tudta elhallgattatni őket – kimaradt jelenetek a Duma Aktuálból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám Állam azóta megölt vezetőjére is felesküdtek.","shortLead":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám...","id":"20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae382b-8e9c-4d3a-97d6-ac31e45e068d","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","timestamp":"2019. december. 31. 09:55","title":"Letartóztattak két férfit, akik terrortámadásra készülhettek Szentpéterváron szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat az eredetmániás Kásler Miklós minisztériumától, Gulyás Gergely pedig máig elfelejtette érdemben megcáfolni, hogy az állami bérlakások visszavételét tervezték. Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Éves válogatásunk gyöngyszeme az Orbán Viktor kosztjáról gondoskodó Gundel-menza is, amit annyira meg akartak magyarázni, hogy kapitális kommunikációs bakit vétettek, hiszen eredetileg fogalmunk sem volt, mennyire olcsó itt a luxussomlói.","shortLead":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat...","id":"20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164a8a1-e985-4e87-8798-308241f99ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","timestamp":"2019. december. 31. 07:00","title":"Bepereltük a magyarságkutatással sumákoló Kásleréket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]