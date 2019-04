Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz \"migránsozás\" is. ","shortLead":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt...","id":"20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d62eb-781b-402e-9f21-98c2bd92deb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Sziget: hét napra kilenc headliner jut, de a világhírű csimpánzkutató is fellép a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","shortLead":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","id":"20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e848f700-1035-4013-bab0-f493fbd4dbd6","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","timestamp":"2019. április. 25. 17:01","title":"Új stadion van Miskolcon és Szombathelyen, NB I.-es licenc még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptéri ügyintéző kiszedte őket a sorból. A pár szerint származásuk miatt. ","shortLead":"A reptéri ügyintéző kiszedte őket a sorból. A pár szerint származásuk miatt. ","id":"20190425_Nem_engedtek_fel_a_repulore_a_roma_hazaspart_pedig_rendben_voltak_a_papirjaik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb819e9a-8ca9-47c8-ab0a-49b0f276f408","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Nem_engedtek_fel_a_repulore_a_roma_hazaspart_pedig_rendben_voltak_a_papirjaik","timestamp":"2019. április. 25. 19:49","title":"Nem engedték fel a repülőre a roma házaspárt, pedig rendben voltak a papírjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","shortLead":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","id":"20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2f3710-b2b6-4608-ae28-475ba03d0b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","timestamp":"2019. április. 26. 09:53","title":"Baleset miatt óriási dugó alakult ki az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új eszközt ad a felhasználók kezébe, amivel jelenthetők a megtévesztő tartalmak. ","shortLead":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új...","id":"20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538d122-6f54-4f57-90e2-f958c31cfdf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 25. 16:33","title":"Félnek a Twitternél, hogy álhírek lepik el a netet az EP-választásokkor, úgyhogy bevetnek egy új eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060","c_author":"","category":"kultura","description":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","shortLead":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","id":"20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fa538b-aca1-418a-99c1-b7b2f7c7b879","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 09:43","title":"Érkezik az új Bruce Springsteen-lemez, és itt egy jó kis dal róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]