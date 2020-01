Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","shortLead":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","id":"20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4a0a66-5ee7-4b8f-85e4-389b9a60aa0e","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","timestamp":"2019. december. 30. 14:40","title":"Meghalt Sue Lyon, a Lolita sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi malacban bízva a mohácsi vágóhídon jártunk, megmutatjuk, milyen is a szép abból a húsból, amely akkora felfordulást okozott a világban.","shortLead":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi...","id":"20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efff16-54f3-4801-a3c0-79ade0fff512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","timestamp":"2019. december. 31. 14:00","title":"Szerencsét és szerencsétlenséget is hozott a disznó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat az eredetmániás Kásler Miklós minisztériumától, Gulyás Gergely pedig máig elfelejtette érdemben megcáfolni, hogy az állami bérlakások visszavételét tervezték. Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Éves válogatásunk gyöngyszeme az Orbán Viktor kosztjáról gondoskodó Gundel-menza is, amit annyira meg akartak magyarázni, hogy kapitális kommunikációs bakit vétettek, hiszen eredetileg fogalmunk sem volt, mennyire olcsó itt a luxussomlói.","shortLead":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat...","id":"20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164a8a1-e985-4e87-8798-308241f99ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","timestamp":"2019. december. 31. 07:00","title":"Bepereltük a magyarságkutatással sumákoló Kásleréket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41f2f0-9b02-4906-af56-38ca067a1137","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újratervez a Fidesz, az ellenzék keresi vezető erejét, közben Budapestre és Brüsszelre is érdemes figyelni. Gergely Márton és Tóth Richárd levezeti, miért nem fogunk unatkozni 2020-ban sem. ","shortLead":"Újratervez a Fidesz, az ellenzék keresi vezető erejét, közben Budapestre és Brüsszelre is érdemes figyelni. Gergely...","id":"20200101_Mi_varhato_Magyarorszagon_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a41f2f0-9b02-4906-af56-38ca067a1137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d6cf4-a2ac-4c3f-8205-b631c7e25333","keywords":null,"link":"/360/20200101_Mi_varhato_Magyarorszagon_2020ban","timestamp":"2020. január. 01. 08:15","title":"Bent marad-e a Fidesz a Néppártban, ki lesz az ellenzék vezére? Videós előrejelzés 2020 belpolitikájáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál. A sencseni bíróság kimondta, hogy ez illegális orvosi tevékenységnek minősül, a művelet ráadásul nem is lett sikeres.","shortLead":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál...","id":"20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2200f40a-64b7-4f90-8ea4-a9d8a94ae04b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","timestamp":"2019. december. 30. 13:03","title":"Börtönre ítélték a génszerkesztett ikreken dolgozó kínai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De az is lehet, hogy az iPod Touch-ot frissítené az Apple.","shortLead":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De...","id":"20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03a6293-42fb-42bb-adde-73fcbc28777f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","timestamp":"2019. december. 31. 17:03","title":"Különleges szabadalmi terv bukkant fel – ilyen lesz a 2020-as iPhone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerun partjainál történt az eset.","shortLead":"Kamerun partjainál történt az eset.","id":"20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a211ba4-92e6-4b4c-91d7-ed329d469914","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","timestamp":"2019. december. 31. 09:31","title":"Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]