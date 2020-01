Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el.","shortLead":"Nem aprózta el.","id":"20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af513626-22c8-4d0d-ae35-8e0ee5a31fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","timestamp":"2019. december. 31. 19:14","title":"A kínai elnök egyik újévi ígérete, hogy megszünteti a szegénységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő stadion. Termékeny évet zárt a Duma Aktuál, mi pedig összegyűjtöttük a legjobb poénokat. ","shortLead":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő...","id":"20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f0a2f-6fff-4b1d-b1fe-a81133c56eb6","keywords":null,"link":"/360/20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","timestamp":"2019. december. 31. 19:00","title":"Ferihegy áthelyezésétől Borkai Zsolt el nem mondott beszédéig - Duma Aktuál best of 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb egy részben már szétbontott kétegyházi ház, ami 300 ezer forintba kerül.","shortLead":"A legdrágább magyarországi ingatlan, egy Andrássy úti palota jelenleg 5,5 milliárdba kerül, míg a legolcsóbb...","id":"20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75eb0437-2814-4888-8cab-e819d4a6e3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb8ad9c-9f0a-4ada-80da-3943289342fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Egy_27_szobas_budapesti_palota_lett_a_legdragabb_ingatlan","timestamp":"2019. december. 30. 09:01","title":"Egy 27 szobás budapesti palota lett a legdrágább ingatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","shortLead":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","id":"20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a833ab4-7e1d-4f9d-8bba-b4be020de150","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","timestamp":"2020. január. 01. 08:36","title":"Az év vége csúcsa – 50 kilométer helyett 104 a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","shortLead":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","id":"20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5764fe46-2d45-4b44-9059-00005646109e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","timestamp":"2019. december. 31. 14:38","title":"Január 1-től nő a gyed összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről megnézzük? Mit lehet kiolvasni Escobar özvegyének a szeméből? És mihez kezd Orbán Viktor a magyar zászlóval, ha azt az ellenzék lobogtatja? Ezt árulták el 2019-ről a képek. ","shortLead":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről...","id":"20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833d7c0-aadd-42c3-a4cc-6296ca23adcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","timestamp":"2019. december. 30. 18:00","title":"Mennyit árul el egy nyári kép Rogánék válásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormány átmeneti miniszterelnöke levélben fordul a kneszet elnökéhez.\r

","shortLead":"Az izraeli kormány átmeneti miniszterelnöke levélben fordul a kneszet elnökéhez.\r

","id":"20191230_Netanjahu_mentelmi_jogot_ker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3146644-f700-4b4a-99c7-6bdfdc2e4ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Netanjahu_mentelmi_jogot_ker","timestamp":"2019. december. 30. 21:54","title":"Netanjahu mentelmi jogot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására pedig már csak másfél nap maradt. Lista.","shortLead":"Egy ötvenessel drágul a lottó, a postán a levélfeladásnál érhetik meglepetések, az Erzsébet-utalványok levásárlására...","id":"20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3984d4b-f5ac-4f23-bb4e-11d29e386315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Jon_az_uj_ev_dragul_a_cigi_a_lotto_es_a_posta","timestamp":"2019. december. 30. 10:12","title":"Jön az új év: drágul a cigi, a lottó és a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]