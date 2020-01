Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","shortLead":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","id":"20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8940150-5a15-47e5-b5d0-9745be1218e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 01. 06:41","title":"Szilveszteri napsütésben lepték el Budapest szívét a legszebb oldtimerek - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Mégsem veszi meg a Mészáros Lőrinc korábbi menedzsere által irányított cég a T-Systems Magyarországot – akad, aki tiltott összejátszásra gyanakszik.","shortLead":"Mégsem veszi meg a Mészáros Lőrinc korábbi menedzsere által irányított cég a T-Systems Magyarországot – akad, aki...","id":"201951__4ig__rogan_ahatterben__nincs_megauzlet__informacioaramlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c72006e-90ef-4929-92f9-869a7e15d050","keywords":null,"link":"/360/201951__4ig__rogan_ahatterben__nincs_megauzlet__informacioaramlas","timestamp":"2020. január. 01. 12:00","title":"Rogán környezetében előre tudhattak a 4iG gigaüzletének elúszásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi legfontosabb me too-film Nicole Kidman, Margot Robbie és Charlize Theron főszereplésével. Ezeket a filmeket várjuk nagyon 2020 első felében. ","shortLead":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi...","id":"20200101_2020_filmajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7999e6b9-05ca-457c-a6f8-224e8d5fc5b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200101_2020_filmajanlo","timestamp":"2020. január. 01. 14:00","title":"Ez a mocskos úriemberek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","shortLead":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","id":"20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd17c9a-ee8b-41e8-9436-6db17b335b39","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","timestamp":"2019. december. 30. 20:40","title":"Kassai Viktor lehet az orosz bírók vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem zárultak le a tárgyalások, és elkötelezettek a béremelés mellett, de hogy végül lesz-e, vagy nem, az nem derül ki közleményükből.","shortLead":"Még nem zárultak le a tárgyalások, és elkötelezettek a béremelés mellett, de hogy végül lesz-e, vagy nem, az nem derül...","id":"20191231_Magyarazza_a_BKV_mi_a_helyzet_a_beremelessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8402ee6-1f20-4fe9-9865-066732fd8c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Magyarazza_a_BKV_mi_a_helyzet_a_beremelessel","timestamp":"2019. december. 31. 14:56","title":"Magyarázza a BKV, mi a helyzet a béremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","shortLead":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","id":"20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526dfff3-5614-4e9e-a9e8-55cbe5ad57a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","timestamp":"2019. december. 31. 13:21","title":"A fél M0-son végighajtott egy nő forgalommal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]